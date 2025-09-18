「2025ヤングジョッキーズシリーズ ファイナルラウンド」への出場権をかけて、地方競馬およびJRAの若手ジョッキーが争う代表騎手選定競走「2025ヤングジョッキーズシリーズ トライアルラウンド」の西日本地区初戦が本日、名古屋競馬場で行われた。

ダート1500mで行われた第1戦は、西塚洸二騎手（JRA）騎乗のハクサンフラッシュが先行集団から早めに抜け出して勝利。2着は古川奈穂騎手（JRA）騎乗のスカイダンスタイム、3着には大久保友雅騎手（JRA）騎乗のヴァークスティが入った。

同じくダート1500mで行われた第2戦は、松本一心騎手（笠松）騎乗のステラデルシエロが直線外から抜け出して勝利。2着は西塚洸二騎手（JRA）騎乗のオオタニズスマイル、3着には河原田菜々騎手（JRA）騎乗のシンコーマーチャンが入った。

YJSトライアルラウンド名古屋第2戦・ステラデルシエロと松本一心騎手 (C)NAR地方競馬全国協会

若手騎手の競演

トライアルラウンド名古屋を終えての、西日本地区におけるトライアルラウンドポイントの暫定順位（上位4位まで）は、下記のとおり。

●地方競馬

1位 松本一心（笠松）42pt

2位 青海大樹（佐賀）12pt

3位 山本屋太三（兵庫）11pt

4位 新庄海誠（兵庫）7pt

●JRA

1位 西塚洸二（栗東）50pt

2位 古川奈穂（栗東）32pt

3位 鷲頭虎太（栗東）18pt

4位 大久保友雅（栗東）17pt

YJSトライアルラウンドの次戦は、9月23日（祝火）に高知競馬場で行われる。