トヨタ斬新「“3列6人乗り”SUVミニバン」とは？ 「ノア／ヴォクシー」サイズに「大開口スライドドア」＆カクカクボディ採用！ “豊富なシートレイアウト”やブルー内装も魅力の「クロスバンギア」に再注目！

ミニバンとSUVの融合モデルに注目！

2025年8月の国内乗用車新車販売台数ランキングでは、トップ50のうち過半数をミニバンとSUVが占めており、近年、広々とした室内空間や優れた走破性を備えたこれらの車種への需要が高まっていることがうかがえます。

こうした流れに先駆け、トヨタは「ジャパンモビリティショー2023」において、ミニバンとSUVを融合させた新しい発想のモデルを披露しました。

一体どのようなクルマなのでしょうか。

ブルー×ホワイトの内装もステキ！ ミニバンとSUVのいいところが融合したモデルとは？

そのモデルが「X-VAN GEAR CONCEPT（クロスバンギア コンセプト）」です。

同車は、トヨタのミニバンモデルの企画から生産までを手掛けるトヨタ車体（株）が開発したもので、ミニバンとSUVの双方の利点を取り入れた1台として大きな注目を集めました。

コンセプトは「多様なライフスタイルに寄り添い、誰もが自由に人生を楽しめる次世代のキャブワゴン」。

その名の通り、ミニバンならではの広大な室内空間とSUVのアクティブなスタイルを両立し、さまざまなライフスタイルに柔軟に対応できる点が魅力です。

ボディサイズは全長4695mm×全幅1820mm×全高1855mm。

室内空間は室内長2965mm×室内幅1550mm×室内高1340mmで、ミドルクラスミニバンのトヨタ「ノア」や「ヴォクシー」に近いサイズ感ながら、室内長や室内幅ではそれらを上回っています。

インテリアは、リビングでくつろいでいるような落ち着いた雰囲気が広がり、ブルーとホワイトを基調としたソファのようなシートや開放的な天井が特徴。

長時間のドライブでも疲れにくく、ゆったりと過ごせる空間を実現しています。

さらに、多彩なシートアレンジも魅力のひとつです。

最大6人が乗車可能な3列シートは、助手席の回転や2列目のテーブル化など、用途に応じた6通りのアレンジを可能としています。

エクステリアは、角張ったフォルムにマットな質感のバンパーやフェンダーを組み合わせることで、力強さと上質さを兼ね備えたデザインに仕上げられています。

特に注目したいのが、Bピラーレス構造による大開口スライドドアです。

運転席・助手席側のドアは車体前方へスライドでき、前後ドアの仕切りがないため、自転車や釣りざおなどの長尺物も容易に積み下ろしできます。

さらに、スライドドアのレールを隠す工夫も施され、洗練されたルックスを徹底追求しています。

このクロスバンギアに加え、ジャパンモビリティショー2023では2つの派生モデルも公開されました。

ひとつは「クロスバンコア」。移動するリビングのようなくつろぎ空間を備え、小さな子どもやペット、さらには3世帯家族など、幅広い家族構成に対応できるモデルです。

もうひとつは「クロスバンツール」。こちらは3列目シートを廃し、助手席シートをインパネ方向へ折りたためる構造を採用。

広大なラゲッジスペースを確保し、自分だけの秘密基地のような空間を演出します。

現在、市場においてSUVとミニバンを融合させたジャンルはほとんど存在せず、該当するのは三菱「デリカD：5」程度です。

しかし、近年のミニバンやSUV人気に加え、2025年8月の新車販売台数ランキングでデリカD：5が22位（軽自動車除く）にランクインしていることを踏まえると、この分野の需要は確かに存在するといえるでしょう。