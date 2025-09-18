漬物市場で10年連続売り上げNo.1「こくうまキムチ」が王者でいつづけられるワケ

日本人に馴染み深い漬物には浅漬けやたくあんなどがありますが、実は国内で最も多く生産される漬物は「キムチ」※1です。辛味が特徴とはいえ、食べてみるとただ辛いだけではありません。コクや旨みが凝縮されていることがわかります。日本国内での漬物売り上げにおいて、10年連続トップ※2となっているのが東海漬物の「こくうまキムチ」。スーパーのキムチ売り場に行くと見かけることが多いキムチではないでしょうか。なぜ10年連続トップを取れるほど売れているのか。その理由を東海漬物株式会社の商品開発課長 長野雄平さんと中村優一さん、そして営業企画課 楠本公平さんにお聞きしました。

※1食品需給研究センター「食品製造業の生産動向」より

※2「マーチャンダイジング・オン RDSスーパー全国 漬物 2015年〜2024年 年間販売金額」において

RDS 年間市場POS分析 JICFS漬物分類より

「こくうま熟うま辛キムチ320g（2015年1月〜2022年10月販売）」

「こくうま熟うま辛キムチ300g（2022年11月〜2024年12月販売）」

徹底した3つのこだわり

東海漬物の「こくうまキムチ」が10年連続で漬物市場売上No.1になるのは、決して偶然ではありません。東海漬物ならでは、むしろ東海漬物にしかできないような徹底した3つのこだわりがありました。

国内産の白菜を使い国内で製造

キムチの材料といえば白菜。キムチになった時になんともいえない歯応えと独特の甘みを出してくれる、とても大切な原材料です。東海漬物で使う白菜は、100％国産。産地は季節などによって異なるものの、日本で栽培された白菜のみを使っています。そして生産する工場も国内にあります。国産の白菜、そして国内製造は消費者にとって大きな安心につながります。

東海漬物が1年間で使う白菜は、約1500万〜1600万個。これだけの白菜をどうやって確保しているのでしょうか。白菜は冬の野菜というイメージが強いため、夏はどうするのだろうと疑問も湧いてきますが、夏場でも白菜が収穫できる地域があり、東海漬物では長野県産を使っているそうです。冬場に白菜をストックしておくこともできるそうですが、数に限度があります。そのため原材料の調達担当の部門が日本全国を巡り、品質や栽培状況を確認しながら白菜を確保しています。

味への徹底したこだわり

キムチを作る際にはメインの材料である白菜はもちろんですが、味をつけるための材料も必要になります。東海漬物の場合、かつおの頭と内蔵を原料とした「かつお魚醤」、イカの墨汁とワタを発酵させて作る「イカごろ」、東海漬物独自開発の乳酸菌発酵調味料である「アミエビエキス」、そして調味料としてホタテエキス、カキエキス、超特選丸大豆醤油を使っています。

さらに国産りんごピューレを使って、フルーティな甘さを加えるなど、日本人の好みに合わせるようにもしています。

かつお魚醤を使うのは珍しいですが、これを見つけるまでには試行錯誤があったそう。魚醤は魚特有の匂いがあるものが多いですが、かつお魚醤はその問題を解決できるものでした。イカごろは、かなりマニアックなもの。当時の開発担当者が、塩辛みたいなものがないかと探していたところ見つけた材料です。実際に試作をしてみたところ、こくうまキムチと相性が良かったために採用されたという経緯があります。

製造工程へのこだわり

東海漬物のこくうまは、「こくうま製法」と呼ばれる三段熟成で作られています。まずは白菜を塩漬する下漬です。白菜の余分な水分を抜き、白菜の旨みを凝縮させるとともに、キムチたれの「うま味」を白菜に入れやすくします。次は味のベースとなる「うま味」を白菜に入れていく本漬、最後は唐辛子と5種類の魚介エキスのうま味がきいたキムチたれに漬け込み、寝かせていきます。

この三段熟成はキムチ業界では珍しい製造方法。でも、ここまで手間暇をかけることで、白菜を歯で噛んだ時に、キムチたれの美味しさがじゅわ〜っと出てくるようになります。

ちなみにですが開発担当者は、試食のためにほぼ毎日キムチを食べるそう。取材をしたタイミングでは「こくうまキムチ」のリニューアルがあり、全工場分の全商品、15種類ほどを食べたそうです。

「ごはんに合う」で売り上げ低迷を打破

現在は「こくうまキムチ」（200g/300g/プチの3品）を年間で約7000万パック以上販売している東海漬物ですが、その前は「熟うま辛キムチ」という商品を販売しています。2000年に発売をして着実に売り上げを伸ばしていましたが、次第に売り上げが鈍化。当時キムチ市場自体は伸びているが、「熟うま辛キムチ」は売り上げが伸びない状況でした。その原因を探るためプロジェクトチームを立ち上げ、消費者が「熟うま辛キムチ」をどう認識しているか調査したところ、リピートは多いが、試してみようという人が少ないことがわかりました。ブランド自体の認知度が低いことが原因の1つです。

そこで日本人に好まれる味をダイレクトに伝えられる「こく」と「うまみ」を全面に押し出した「こくうま」という商品名にリブランディングをしたのです。

そして、立ち位置も「ご飯に合うキムチ」に変更。これは消費者アンケートで分かったことですが、キムチはご飯と一緒に食べることが多いのです。パッケージにも「ごはんに合う」と書かれていますが、食卓の定番漬物を打ち出すことで、この状況を打破しました。

ドライ商品からチルド食品への進出

東海漬物では、「熟うま辛キムチ」や「こくうま」の前に「きゅうりのキューちゃん」や福神漬、たくあんを製造販売しています。これらは常温保存が可能なドライ商品と呼ばれるものですが、キムチは要冷蔵のチルド商品となり、新しい生産体制の構築、物流体制、品質管理体制、営業などの構築がこれまでと違いました。そのため当時の東海漬物にとっては初めてのことが多く、とても苦労したそう。また製造の設備投資などを行ったこと、当時、現社長の永井英朗氏を含むプロジェクトメンバーの努力が実った結果、現在の「こくうまキムチ」の地位があります。

辛くない「こくうまキムチ」を開発

2025年9月、東海漬物は辛さを抑えたキムチ「辛くなくて食べやすいこくうま」を全国発売しました。キムチといえば辛い漬物ですが、その常識を覆すことになります。なぜこのようなキムチを作ったのでしょう。

「こくうまキムチ」は売れている商品ではありますが、他社製品と比較すると辛味が強いという意見もあります。この辛さを苦手として、「こくうまキムチ」から離れてしまう人もいるそう。特にシニア世代や子供がいる家庭では、キムチのハードルが高くなってしまいます。

そこで辛さがほとんどない唐辛子を選び、「辛くなくて食べやすいこくうま」の開発を進めたそう。ただ、辛さを抑えるだけではキムチとして物足りない味わいになる可能性もあります。これをどう防ぐかが開発において最も苦労した点。これまで販売している「こくうまキムチ」のレベルまで持っていかないと、販売することはできません。たとえば北海道産のホタテ出汁を選んだのも、旨みやコクをアップさせるため。辛さがない分、他の旨みを活かすことを考えました。

キムチをもっと身近な存在へ

漬物市場で浅漬け以上の売り上げを誇るキムチ。その中でも10年連続売上No.1の地位を獲得している東海漬物は、キムチが各家庭の冷蔵庫の中に当たり前のように入っている状態を作り上げようとしています。

そのためにはキムチと消費者のタッチポイントや使用する機会を増やす必要があります。そこで取り入れたのが「キムチは調味料」という考え方。漬物として食べるだけではなく、肉と一緒に炒めたり納豆にまぜたり。また豚汁などに入れると韓国風スープになり、他にもチャーハンの具材や麺類のトッピングにすることもできます。もちろん冬になればキムチ鍋が。そうなるとキムチはもはや調味料です。味がしっかりとついていて、白菜のシャキシャキとした歯応えもあるため、これを使うだけで味と食感の両方がプラスされます。

さらに「こくうまキムチ」を食べてもらうには、食に対する安心感は絶対に必要でしょう。東海漬物は100％日本国内で栽培された白菜を使い、他の原材料にも強いこだわりを持っています。そして製造過程においても手間や時間を惜しみません。キムチを作る最後の工程までいっさい手を抜かないことが、東海漬物の「こくうまキムチ」の強さの理由なのでしょう。「細部に神は宿る」とも言われますが、「ここまでするのか？」と思われるようなことをする。言葉にするのは簡単でしょうが、実際は難しいものです。でもその積み重ねがあるからこそ、「こくうま」は売上No.1を10年間も続けることができているのです。

フィンランド人が「日本のラーメン」を食べてド肝を抜かれた…！感動が止まらない「衝撃の一言」