「美味しい＝繁盛」ではない…ネットで一部酷評のHIKAKINの『みそきん』を、有名ラーメン店主が羨むワケ

8月7日、人気YouTuber・HIKAKINがプロデュースするラーメン店『みそきん』が東京駅にオープンした。 同店は、2023年に発売され累計2000万食を売り上げた大ヒットカップ麺「みそきん 濃厚味噌ラーメン」（日清食品株式会社）の実店舗だ。

オープン直後から話題を呼び、グルメサイトなどでも「イロモノじゃない、素晴らしい一杯」「かなり美味しかった」と、好評の声が多い。

一方、あるレビューが話題を集めている。YouTuberのびわ湖くんが、自身の公式チャンネルに公開した動画にて『みそきん』の味を辛口採点したのだ。

著名人が出店したラーメン屋に賛否ある中、同店の存在にいち早く反応したのは、福岡県八女市にある豚骨ラーメンの行列店『あなたの心を鷲掴み』の店主・三浦隆寛氏（41）だ。

『みそきん』は第3コーナーからのスタート？

『みそきん』のオープンを知らせるHIKAKINの投稿を、三浦氏は画像で引用する形で「豚骨ラーメンだったら最大のライバルになるところだったけど、みそだから許そう笑」と、Xにてポストしている。

自身の店舗『あなたの心を鷲掴み』は、本格豚骨ラーメンをウリにする行列店。また「18歳未満禁止」「代表待ち禁止」といった厳しいルールがあることでも知られ、独自の路線を突き進んでいるイメージがある。そんな店を経営する三浦氏はなぜ、『みそきん』をライバルになりそうだと感じたのか。

「何より、HIKAKINさんの発信力に尽きます。飲食店は『美味しい＝繁盛』ではありませんからね。繁盛するためには知名度が必要で、普通の飲食店がそれをやるなら、歴史を積み重ねて名を上げていかなければなりません。HIKAKINさんのお店は、いきなりそれがある。脅威ですよ」

多くの飲食店では、どんなに美味しいものを用意していても、最初はほぼゼロの認知からスタートだ。それに対し『みそきん』は、いわば第3コーナーからスタートしているようなものなのかもしれない。

ただ、どんなに知名度があっても、美味しくなければリピーターは来ないはず。先述の通り『みそきん』には一部、辛口意見があるのも事実だ。

「昔と違い、今はどの店に行ってもまず『本当にまずいラーメン』なんて出てこない。その上で、料理の味は最終的には“好み”の世界です。なので、たとえ酷評する人がいても、それは『みそきん』に限らず普通のことですよ」

三浦氏の店では、化学調味料を一切使用せず「骨」「水」「醤油」のみでラーメンを作る。そんな味にこだわる三浦氏からしても、それ以前の影響力そのものを羨ましく思うのだ。

強大な影響力や財力と戦うには……

三浦氏の投稿には、ライバル視しながらも「みそだから許そう笑」という一文もある。ここにはどんな意味が込められているのだろう。

「何を目標にしているかです。僕は『日本一の豚骨ラーメン屋になること』が目標ですから、HIKAKINさんの店が味噌ラーメンである以上、僕とこの店が目標に向かって進んで行く道中に、『みそきん』は出てきません。だから『許そう』と（笑）」

つまり、有名ラーメン店主からみて『みそきん』は「日本一」になる存在ということなのか。

「影響力はそれだけ大きいものです。僕は『日本一の豚骨ラーメン屋になる』を目標に掲げていると話しましたが、そうなるにはまず、豚骨ラーメン発祥の久留米の地で輝き、そして博多ラーメンの地でも輝くことが必要だと思っています。その上で、最終的にはやっぱり『東京で輝く』必要があると考えます。ただ、知名度というのはそれらをすっ飛ばし、いきなり大都会・東京で話題を集めて全国から注目されます。HIKAKINさんが豚骨ラーメンに参入してきたら、強力なライバルと言えるでしょう」

有名人の店を「ズルい」と感じるか

こうして話を聞いていると、知名度がある人物は“まずい料理”さえ作らなければ、いきなり成功するのではないかとも思えてしまう。

実際にはそう甘い世界のはずはないが、徹底的にラーメン作りにこだわり続けてきた三浦氏は、この現象を「ズルい」と感じることはないのか。

「僕が修行を始めた20年くらい前から、有名人や他業種の人が、どんどん参入してきていました。なので、ズルいというよりは『当たり前』に感じるだけです。知名度がない人は愚直にやるしかない。僕自身は『経営者として成功しよう』以上に、職人として一生懸命に修行をして『技術や味で勝てるように』と思ってやってきました。その結果、メディアで話題にされ、行列ができるお店に成長したわけです」

「経営術」に「職人技」、戦い方は人それぞれだが、今のネット社会では、三浦氏が再三口にした「影響力」が大きな武器になるのは間違いないだろう。

それでも、オープン直後に話題を集めたが、その後に衰退、閉店する著名人の店が多いのも事実。

オープンから1ヶ月以上が経ち、好意的と批判的な意見、両方で世間の関心を集めた『みそきん』は、今後どのような発展をみせるか？ 注目していきたい。

