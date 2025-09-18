夫のスマホで覚えた、知りたくなかった“夜の専門用語”。その意味は…【ママリ】

風俗嬢とのやり取りを見てしまった…

風俗のマットとかベッドってなんですか？笑

選択できる風俗があるんですか？



夫のデリヘル通いが最近発覚したんですが、その後一度だけスマホを盗み見てしまって、たぶん風俗嬢かなっていう人との過去のLINEのやり取りを見つけました。



相手「今日のマットはどうでしたかー？🥺」

夫「ドキドキしたし、気持ちよかったよ～。でも次はベッドがいいかなぁ」

相手「たしかにマットって一方的ですもんねー」

夫「でも上達する前にマットもまた行くよ。笑 イチャイチャしたいしお話もしたいなー」

相手「もっと頻繁に来てください～💓」



みたいな感じでした。笑

そもそもこれって風俗ですかね…？

素人じゃないですよね？笑



過去にはどんな風俗に行ったか聞いても、結婚してからの風俗は今回のデリヘルが初めてだって言ってて頑なに教えてくれません。嘘つけ！！！

一応、本番ありのソープに行ったことは絶対ないと本人は言っているのでそこだけは信じることにしてます。笑



このLINEについては、もう2年くらい前でやり取りが止まってるのと、こちらが勝手にスマホを見てしまったことなので、問い詰めていません😕

最近のデリヘルについては問い詰めまくって責めまくったので、過去のことはもういいやと思ってはいるんですが、気になってしまって質問しました🫨 出典：

全く知らない世界の専門用語が気になるという方はいますか？この記事では、夫が風俗嬢とのLINEで専門用語を使っていたという投稿を紹介します。夫の風俗通いが発覚し、スマホを見てしまったという投稿者さん。その中で夫が使っていた専門用語が気になって…。

夫は結婚してからは初めて風俗を利用したと言っていたようですが、風俗嬢と専門用語でやり取りしているということは、結婚前はよく利用していたのでしょうか？夫の結婚してからの話も嘘だと思っている投稿者さんですが、具体的に内容がどう違うのか気になるようです。

専門用語が気になる投稿者さんにさまざまな声

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

風呂場にマットが置いてあるホテルもあるのでそれの事？って思いました🧐

それならマットも部屋にはベッドもありますよね😮

それか箱ヘルとかですかね💦 出典：

生々しい話で申し訳ないですが、マットはお風呂場でローションプレイだったかと…

普通のヘルス、マット専門、ソープと確か色々ありますよ😂



マットってワード素人でなかなか出てこないと思いますし、キャバクラや風俗してる子ならワードは知ってますがラインの内容的には風俗かなと思います🤔 出典：

お風呂屋さん(ソープ)だとお風呂場にマットがあり、そこでプレイってのもありますね！

デリヘルでもホテルにマットがあれば女の子によって出来る子はする子はしますね😂



by元スカウト 出典：

詳しい方からの情報により、疑問が解決できた様子の投稿者さん。確かに改めて聞く機会もないですし、夫が何を知りたいという気持ちも分からなくもないですよね。なんにせよ、裏切ったことには変わりないので次はないように厳しいルールを作ると良いですね。

