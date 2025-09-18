工藤公康「千賀滉大、甲斐拓也、周東佑京…ソフトバンクホークスの育成選手が大成するワケ」

メジャーリーグで活躍中の千賀滉大投手、現・読売ジャイアンツで侍ジャパンの金メダル獲得にも貢献した甲斐拓也捕手、連続試合盗塁の世界記録を保持する周東佑京選手など、ソフトバンクホークスは「育成出身」の名選手を多数輩出している。ホークスはなぜ、育成選手をうまく育てられるのか。元監督で、新刊『工藤メモ 「変化に気づく、人を動かす」最強の習慣』を上梓した工藤公康氏がその秘密を明かす。

「一芸」を徹底して伸ばす育成方針

千賀滉大投手（現ニューヨーク・メッツ）、甲斐拓也選手（現・読売ジャイアンツ）、周東佑京選手、牧原大成選手、石川柊太投手（現・千葉ロッテマリーンズ）など、ホークスには育成出身で大成した選手が多いとよく言われます。

私も「ホークスはなぜ育成選手をうまく育てられるのですか？」と今でもたまに聞かれます。

ホークスの育成選手がなぜ大成できるのか？ よく言われるのは、「一軍、二軍、三軍がうまく連携しているから」ということです。

確かに、ホークスには王会長をトップとしたシステムがしっかり構築されています。二軍のみならず三軍にまで目が行き届き、王会長以下、各監督、スタッフ間で情報の共有がちゃんとなされている点は12球団随一といってもいいかもしれません。

あともうひとつ、私がホークスの育成力として優れていると思うのは「一芸を伸ばす力」です。「この選手のここが誰よりも秀でている」と見抜いたら、その一芸＝長所を徹底して伸ばしてあげる。この見抜く力と育成力があったからこそ、先述した育成出身の選手たちは大きく成長できたのです。

甲斐選手は、肩の強さとフットワークのよさが大きな魅力でした。だから入団当初はピッチャーをリードする力やバッティングには目をつむり、彼の長所を伸ばすことに注力しました。まずは彼の最大のウリとなるポイントを認めてあげて、経験を積ませたわけです。

多くの育成選手が一軍で花開いている理由

千賀投手も石川投手も、それぞれにピッチャーとしていいものを持っていました。ただその力を一軍で通用するようにするには、1シーズン戦っていけるだけの体をつくる必要があります。

いくらピッチャーとしてすばらしいものを持っていたとしても、そこに体力が伴わなければプロの世界では通用しません。1シーズン投げても故障しない土台を、どうやってつくり上げていくか。そのプランを作成することも、私たちスタッフの大切な役割でした。

たとえば、「このピッチャーの球速を10キロアップさせたい」と目標を設定したとします。私のように3カ月で10キロアップするピッチャーもいれば、1年じっくりトレーニングを積んでいかないと達成できないピッチャーもいるでしょう。

その選手のフィジカルやメンタルと照らし合わせ、どれだけの期間をかけてその長所を伸ばしていくか。そして、一軍で戦える体力をつけていくか。そのプランニングが優れているからこそ、ホークスでは多くの育成選手が一軍で花開いているのです。

組織的な連携と情報共有がカギになる

一軍とファームの間の情報共有を活発にするために、私が監督になってから巡回コーチという役割を設けました。これが進化して、現在のホークスでは一軍、二軍、三軍を行き来するコーディネーターが複数名いると聞きます。

私が監督だった頃は、時間があればよくファームの様子を見に行ったものです。

故障中の一軍選手の様子を見たり、二軍、三軍の試合を見て各選手たちの伸び具合を観察したり……。チームを強くするには、一軍だけでなく、その一軍を支えるファームの現状をしっかり把握しておく必要もあるのです。

2024年、小久保裕紀監督が就任1年目でリーグ制覇を達成できたのは、彼がもともと二軍監督だったということも大いに寄与していると私は考えています。

