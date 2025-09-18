主演ドラマも高評価

テレビ朝日系の連続ドラマ「しあわせな結婚」の最終回が11日に放送され、平均世帯視聴率は8．0％（ビデオリサーチ調べ、関東地区、以下同）を記録した。阿部サダヲ（55）演じる弁護士・原田幸太郎と、その妻・ネルラを演じる松たか子（48）を中心に描かれるヒューマンサスペンス。脚本家・大石静氏によるオリジナル脚本だった。

「松さんが演じたネルラは“人たらし”のようなキャラクターで、阿部さんが演じた弁護士はそのキャラに翻弄され、結婚を決意してしまう。そして結婚するや、ネルラの過去とその家族が原因で、とんでもない騒動に巻き込まれることに。いろんな意味で結婚について考えさせられるドラマでした」（放送担当記者）

ともに演技派として知られる阿部と松。同ドラマでは2人の持ち味を生かして存分に演技力が発揮された。

「2人とも感情の起伏を表現する能力が非常に高い。会話劇である本作は、スキルが高い役者が演じると視聴者にとって心地いいものになる一方、あまりうまくない役者がやるとグダグダになりかねない。テレ朝にとって、これ以上ないキャスティングでした。食事のシーンが多く、そこで繰り広げられる会話で夫妻やその家族を取り巻く状況が良く分かりますが、ネルラの家族役も段田安則さん（68）、岡部たかしさん（53）ら演技派。最終回、離婚届を出す前にも幸太郎とネルラが当たり前のように食卓を囲み、さらに、ネルラの奔放な寝相としなやかな生き方を見ている幸太郎が最終回で、『君は股関節の女』と言い放つなど、なかなか画期的なドラマでした」（同前）

そんな松だが、演技の巧さは映画でも高評価を得ている。今年2月7日に公開された主演の恋愛映画「ファーストキス 1ST KISS」は、興行収入28億円を突破するヒット作となった。

松が主演し話題になったTBS系ドラマ「カルテット」（17年）や、映画「花束みたいな恋をした」（21年）「怪物」（23年）の脚本家、坂元裕二氏と、映画「ラストマイル」（24年）「わたしの幸せな結婚」（23年）の監督、塚原あゆ子氏が初タッグを組んだオリジナル作品である。

松が演じた主人公・カンナは、結婚して15年になる松村北斗（SixTONES・30）演じる夫の駈を、事故で亡くしてしまった。夫とはかなり前から倦怠期が続いており、不仲なまま。しかし、第二の人生を歩もうとしていた矢先、タイムトラベルする手段を得たカンナは過去に戻り、自分と出会う直前の駈と再会する。駈のことが好きだったと気づき、もう一度恋に落ちたカンナは、15年後に起こる事故から彼を救うことを決意し奔走する――。

「松さんは、松村さんの事務所の先輩である木村拓哉さん（52）と、フジテレビ系のヒットドラマ『ラブジェネレーション』『HERO』で名コンビぶりを見せていました。それだけに、松村さんに多少、気負いはあったかもしれませんが、絶妙な掛け合いを見せています。そんな松村さんを引っ張るように松さんの芝居も冴え渡ります。すでに夫が亡くなった現代パートでは1人で芝居するシーンが多いものの、夫の未来を変えるため知恵を振り絞り切るところから、夫への深い愛情が観る側に伝わってきます。松さんのハマり役でした」（映画業界関係者）

映像作品のレビューサイト「Filmarks」には、8万件近いレビューが寄せられ（9月17日時点）、平均評価は5.0が満点の中で4.2の高評価。その評価帯は4.1〜5.0が54%で最多。

そして、気になるのが松の演技への評価である。

《予想していたよりコメディ要素が多くてびっくり。松たか子は余裕の演技という感じ》

《どこか掴めない雰囲気の役柄とか、ちょっとズレがあるけどテンポよく進んでいく会話とかが好きな人は観ていて楽しいって思う映画》

《大人の品をまといながらも、あどけない可愛らしさが残っていて、本当に魅力的》

といった声があがっていたが、映画担当記者はこう話す。

「公開は2月でした。その時期に公開された作品は、映画賞レースが本格化する秋以降、各映画賞の審査員たちの記憶から薄れてしまうこともあり、例年ならばその年度の映画賞であまり評価されることはありません。しかし今年、これまで公開された作品の中で、女性の俳優が主演を努めてヒットした映画は数えるほど。なので、現時点での各映画賞での主演女優賞候補となると真っ先に松さんの名前があがることになるでしょう。ここ数年の各映画賞の傾向として、主演女優賞候補にノミネートする女性の俳優の頭数をそろえるのもなんとか、という状況が目立ちます」

ライバル作はあるか？

今年の公開作で、ヒットの基準とされる興収10億円以上の作品のうち、女性俳優の主演作で松の作品に続くのは、長澤まさみ（38）が新境地のホラー作品に挑んだ「ドールハウス」の18.7億円。ほかに10億を上回った作品はなく、公開前に田中圭（41）との不倫疑惑を報じられ、何かと話題になった永野芽郁（25）主演の「かくかくしかじか」は8.7億円に終わった。

また、主演が男性で、ヒロイン役の女性の俳優が主演女優賞を受賞する前例もある。それを踏まえると、赤楚衛二（31）主演で上白石萌歌（25）がヒロインの「366日」が25.6億円を記録している。

今年の邦画実写といえば、なんと言っても9月7日までに興収133億円を突破した「国宝」が各映画賞の大本命になりそう。しかし、作品自体、李相日監督（51）、主演の吉沢亮（31）、助演の横浜流星（29）、高畑充希（33）らは各賞の受賞対象となるが、「主演女優賞」に該当する登場人物はいない。

「良家の子女である松さんは、デビューしたころはお嬢様的なキャラを演じることが多かったんですが、映像作品のみならず、若いころから舞台にも続々と出演し演技力を磨き、役柄の幅を広げました。女優としてキャリアを重ねながら、変なこだわりを持たず、その年代ごと多様な役柄に挑戦してきました。育児と子育てを両立しているだけに、母親役もしっかりフィットしています。すでに松さんは、09年公開の『ヴィヨンの妻〜桜桃とタンポポ〜』で、日本アカデミー賞の最優秀主演女優賞を受賞していますが、出演する作品でことごとく好演しているものの、近年は映画賞の受賞はありません。このあたりで受賞となれば、今後の活動への大きな励みになるのではないでしょうか」（先の映画担当記者）

では、今後、公開される作品で松のライバルになりそうなのはどんな顔触れなのだろうか？

「まずは、『ナイトフラワー』（11月28日公開）。ドラッグの売人でシングルマザー役を演じる北川景子さん（39）でしょう。彼女はこのところ、積極的に社会派作品に挑戦している印象。どれだけ振り切れた役を演じるかが、評価の分かれ目になるはずです。そして山田洋次監督（91）の最新作『TOKYOタクシー』（11月21日公開）で、人生の終活に向かうマダム役を演じる倍賞千恵子さん（84）。倍賞さんは『PLAN75』（22年）でも各映画賞の主演女優賞を戴冠しています」（同前）

そして3人目は、世界最高峰の山として知られるエベレストに女性で世界初登頂に成功した登山家・田部井淳子の実話を元にした「てっぺんの向こうにあなたがいる」（10月31日公開）に主演の吉永小百合（80）。今後、公開に向け本人がPRにフル稼働することになるという。

しかしながら、倍賞と吉永は大ベテランで、松もすでにベテランの域に入っている。今後の日本映画界のためにも、そんな先輩たちを脅かす俳優の台頭が期待される。

