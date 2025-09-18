プロ野球パ・リーグは17日、各地で3試合が行われました。

首位・ソフトバンクは1点を追う2回、西武先発の武内夏暉投手から連続四球を奪い逆転すると、この回打者一巡の攻撃で7点を奪います。3回も4点を挙げ11-1とリードしますが、6回にモイネロ投手から継投した尾形崇斗投手が3失点。7回からは上茶谷大河投手が登板すると8回に4点を失います。それでも序盤の大量リードで勝利したソフトバンクが4連勝としました。

6位・ロッテは3位・オリックスと対戦。ロッテは1点リードの6回に先発・石川柊太投手がソロホームランを打たれ同点とされます。それでも9回にランナー3塁でソト選手がピッチャーゴロとなりますが相手のフィルダースチョイスを誘いランナーホームインで勝ち越し。ロッテが連敗を3で止めました。

2位日本ハムは同点の延長11回、4番手の齋藤友貴哉投手が2アウトから黒川史陽選手にヒットを打たれ出塁を許します。続くボイト選手にセンターオーバーのツーベースを浴びサヨナラで敗れました。

◆ソフトバンク 11-8 西武

勝利投手【ソフトバンク】モイネロ(11勝3敗)

敗戦投手【西武】武内夏暉(4勝5敗)

セーブ【ソフトバンク】杉山一樹 (3勝3敗27S)

本塁打【西武】渡部聖弥10号、ネビン17号、山村崇嘉3号、セデーニョ6号

◆ロッテ 2-1 オリックス

勝利投手【ロッテ】廣池康志郎(1勝3敗)

敗戦投手【オリックス】マチャド(3勝6敗25S)

セーブ【ロッテ】横山陸人 (2勝3敗8S)

本塁打【オリックス】頓宮裕真11号

◆楽天 3×-2 日本ハム勝利投手【楽天】西垣雅矢(7勝)敗戦投手【日本ハム】齋藤友貴哉(2敗2S)本塁打【日本ハム】レイエス32号