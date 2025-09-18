【チルドカップ20周年記念】復刻商品の”スターバックス® 京都抹茶ラテ”が新発売♪

2025年9月2日(火)からスターバックスのチルドカップのシリーズより”スターバックス® 京都抹茶ラテ”の復刻商品が発売♪今年で20周年を迎えるスターバックスのチルドカップ。長年親しまれてきた抹茶フレーバーがリニューアルし、全国のスーパーマーケットやコンビニエンスストアで発売されています♪

上質な濃厚抹茶ラテが楽しめる♪



スターバックス チルドカップは2005年9月に日本で発売され、今年で20周年を迎えます。今回登場するチルドカップは、2008年に初めて登場した「京都抹茶ラテ」をリニューアルし、復刻版として再発売されています。

パッケージは…



発売当時のデザインを生かしてアレンジされています。抹茶の色であるグリーンがベースになっていて、京都ならではの五重塔や庭園などのイラストが描かれています。メタリックな質感とゴールドのラインが映える、上品で高級感のある仕上がりです。

京都産抹茶を20%使用



初期に販売されていた抹茶ラテよりも抹茶の配合量を増量しているんだとか。口に入れた瞬間から抹茶の深みとミルクのまろやかさを感じます♪

抹茶が濃厚でほど良く苦みがあり、ミルクのコクもしっかり味わえます!上品な抹茶の風味が楽しめる “京都抹茶ラテ”に仕上がっています。

抹茶が好きな人にぜひ飲んでいただきたいドリンクになっています!

商品情報

スターバックス®京都抹茶ラテ

･発売エリア：全国のコンビニエンスストア・スーパーマーケット

･発売期日：2025年9月2日(火)

･希望小売価格：219円(税別)

･賞味期限：18日間

･容量：200ml

※本記事は個人の感想に基づいたものです。味の感じ方には個人差がありますのでご了承ください。

※一部の店舗では、お取扱いがない場合がございます。