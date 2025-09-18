元TBSのフリーアナ山本里菜（31）がMCを務めるTOKYO MX「おはリナ！」（月〜金曜午前7時）が番組開始1年で終了することが17日放送回で報告された。

山本は番組ラストに「去年の9月末から放送してきましたこの『おはリナ！』ですが、なんと今月26日、来週いっぱいで最終回を迎えます」と切り出した。「1年という短い時間だったんですけれども、本当に毎回毎回がかなり濃く、濃縮された放送だったなと感じております」と続けた。

26日（金）の最終回については「『おはリナ！』スペシャルといたしまして、あの番組リポーターたちが個性を生かした中継をしてくれます」と告知した。

同番組は昨年9月30日から放送開始。MCに就任した山本は「今日からスタートしました『おはリナ！』。この番組は皆さんに届けていきたい情報をリズミカルにナビゲートしていく、そんな番組にしていけたらなと思っております」とあいさつした。

初回ゲストには、元フジテレビアナウンサーの笠井信輔（61）が登場。笠井から「初回に呼んで頂けて光栄ですよ。フリーになって、1年でTBSから『朝帯』でしょ？ 素晴らしい。頑張ってください！ 応援しますよ」とエールを送られると、「ありがとうございます」と笑顔を見せていた。

千葉県千葉市出身の山本は青学大卒業後の17年にTBSへアナウンサーとして入社。「サンデージャポン」などを担当した。23年10月にTBS退社後、「セント・フォース」に所属。22年には一般男性と結婚している。