当たり前のことを、忠実にやる。「凡事徹底」というやつだ。どんなときでも手を抜かず。ひたむきに。そうすれば、いいことも起きる。それを実践したのが、今季初めて右翼手として先発出場した谷川原だった。

1点を追う二回だった。無死一、二塁の好機で打席が回ると、セーフティーバントを試みた。打球が捕前に転がると、全速力で一塁を目指した。これが相手捕手の緩慢な守備もあってバント安打となった。

この“一打”が効いた。1死二、三塁となるところが無死満塁と好機拡大。打線はその後、快音を連ねて試合を決めた。「転がした瞬間、三塁がアウトになると思ったのもあって必死に走りました」。試合後、谷川原は苦笑いで振り返った。それも勝利あってこそだ。

仮に7番の谷川原が一塁でアウトになっていれば、続く8番海野は一飛、9番野村は三振に倒れており、その後の猛攻はなかった。1死二、三塁となっていれば海野、野村の打撃結果も変わっていた可能性があり、断定はできない。それでも谷川原の「凡事徹底」が生きたことは間違いない。

勝利から約40分後、2位日本ハムが延長戦で敗れ、優勝マジックはいよいよ1桁の「9」となった。もちろん、最後まで気は抜けない。大事なのは「基本」を怠らないこと。それを積み重ねた先に、歓喜の瞬間が待っている。 （石田泰隆）