第21回日田市美術展（日田市など主催、西日本新聞社など後援）が17日、同市上城内町の市複合文化施設アオーゼで始まった。美術（日本画、洋画、彫刻、工芸）、写真、書の三つの部門に、日田美術協会と日田写真協会、日田書道協会の各会員や、一般から出品された計157作品が展示されている。 （稲葉光昭）

各部門の審査には、県美術協会日洋彫工部会長の林淳一郎さん、同協会写真部会長の安東道明さん、同協会書道部会長の後藤青雲さんが当たった。最高賞となる市長賞に、美術の部は濱田鈴子さん、写真の部が上田哲也さん、書の部が佐藤香代子さんの作品がそれぞれ選ばれた。

濱田さんの作品「或る夏の日」は、幾何学形を配置した絵画で、温かい優しい色調などが評価された。林部会長は美術の部の出品作について「出品者の熱意を感じた。具象や抽象など個性輝く作品から、日田の芸術性豊かな一面も感じた」などと総評した。

初日にアオーゼを訪れ、作品を見学した日田市の女性2人は「毎年レベルが上がっているように感じる」と見入っていた。

美術展は21日まで。入場無料。最終日には会場で、市長賞をはじめ各賞受賞者への表彰式がある。

他の受賞者は次の通り。 （敬称略）

【美術】市議会議長賞＝梶原彩愛▽市教育長賞＝長尾一民▽県美術協会美術部会長賞＝宮崎恭子▽日田商工会議所会頭賞＝岩崎伸一郎▽市文化連絡会長賞＝畑正彦▽西日本新聞社賞＝高倉誠二▽日田美術協会長賞＝穴井信義▽日田美術協会奨励賞＝平野征浩

【写真】市議会議長賞＝諌山鉄雄▽市教育長賞＝石田陽一▽県美術協会写真部会長賞＝菅田友喜▽日田商工会議所会頭賞＝江田三喜夫▽市文化連絡会長賞＝森山秋生▽西日本新聞社賞＝梶原忠行▽日田写真協会長賞＝高瀬梨佳子▽日田写真協会奨励賞＝和田里咲

【書】市議会議長賞＝小野容子▽市教育長賞＝藤田良子▽県美術協会書道部会長賞＝本川やす子▽日田商工会議所会頭賞＝嶋津花音▽市文化連絡会長賞＝樋口八代子▽西日本新聞社賞＝森山心乃華▽日田書道協会長賞＝黒川莉々子▽日田書道協会奨励賞＝財津佳音