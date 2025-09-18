物流に不可欠な軽油の価格が、不当に高くなっていた疑いが浮上した。国民生活への影響は大きい。徹底した調査で実態を解明すべきだ。

公正取引委員会は、運送業者を中心とする法人向けの軽油販売でカルテルを結んだ独禁法違反（不当な取引制限）の容疑で、石油製品販売8社を強制調査した。

石油元売り大手系のENEOSウイング（名古屋市）、新出光（福岡市）などの担当者らが定期的に集まり、価格を調整していた疑いがある。8社で市場のシェアの過半を占めるといわれる。

公取委は検察への刑事告発を視野に、犯則調査権限を行使した。裁判所から令状を得て、捜索や証拠の差し押さえができる。

独禁法違反の調査は、行政処分を前提としたものが一般的だ。今回の容疑は悪質で、行政処分では不十分と判断したと考えられる。

人手不足やコスト増で運送業の経営環境は厳しい。特にトラックの燃料である軽油の費用負担は重い。

ロシアのウクライナ侵攻や円安を背景に、石油製品の価格は高止まりしている。軽油1リットル当たりの全国平均小売価格は、9月8日時点で154円90銭だった。ウクライナ侵攻前の2022年1月よりも10円ほど高い。

全日本トラック協会によると、営業コストに占める軽油代の割合は約14％で、近年は増加傾向が続く。軽油1リットルの価格が1円上がると、トラック業界全体で年間150億円の負担増になるという。

業界のほとんどは価格転嫁が難しい中小事業者だ。少しのコスト増でも経営は打撃を受ける。物流網の維持も脅かされかねない。

増えたコストを運送料や商品価格に転嫁した場合は、消費者に負担増が及ぶ。

トラックの燃料は一般向けの小売りと違い、運送事業者が販売会社と取引して購入している。一部の大手運送業者を除き、販売側の立場が強いと指摘される。

石油製品の値上がりに乗じる形で不当取引や価格操作があったとすれば、許されることではない。

政府は、ガソリンや軽油をはじめとする燃料費の負担軽減策を取ってきた。22年1月から石油元売り業者に補助金を支給しており、投じた予算の総額は8兆円を超える。

ガソリン税の暫定税率廃止に向けた与野党協議では、軽油も対象とするよう求める意見が上がっている。強制調査の結果次第では、これまでの政策や減税論議の前提が揺らぐ可能性がある。

強制調査は、東京都内の業者向け販売に対するカルテル容疑だった。8社のうち6社は今年5月、神奈川県内の業者向け軽油販売でもカルテルの疑いで公取委の立ち入り検査を受けている。

他の地域でも不正取引はなかったのか。公取委の調査を注視したい。