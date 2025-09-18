それぞれに人生を重ねた中年女性2人の冒険、逃避行を描いた1991年公開の米映画「テルマ＆ルイーズ」。これをモチーフにしたNHKドラマ「照子と瑠衣」（6月22日〜8月10日）の長崎県佐世保市での撮影を機に、過去にロケがあった市内の「映えスポット」を巡るスタンプラリーが9月末まで行われている。

ドラマの主演は主婦役の風吹ジュンさんと、シャンソン歌手役の夏木マリさん。70代の2人が都会を離れ、新たな人生に踏み出すストーリーは若い世代にも希望と刺激を与えた。市内での撮影は5月上旬にあった。

ラリーではロケ地の一つ、夏木さんの娘が働く鮮魚店がある戸尾市場街をはじめ、映画「坂道のアポロン」に登場する黒島天主堂など6カ所を巡る。JR佐世保駅構内の観光情報センターで台紙をもらい、スタンプを集めると抽選に応募できるなどの特典がある。

ドラマでは市場街のほか、50年代の米国をイメージした船越町の飲食店「アメリカンヴィレッジダイナー」付近、鹿町町の「山手浦ラーメン」、四ケ町商店街の一角も登場。観光情報センターは「さまざまな作品のロケ地を楽しんで」とPRしている。

（古川泰裕）