±Ç²è´ÆÆÄ¤ÎÃæ»³ÀáÉ×¤µ¤ó¡Öº¹ÊÌ¤Ï¿Í¤ò»à¤ËÄÉ¤¤¤ä¤ë¡×¡¡·§ËÜ»Ô¤Ç¡ÖµÆÃÓ»ö·ï¡×ºÆ¿³µá¤á½¸²ñ
¡¡¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ´µ¼Ô¤È¤µ¤ì¤¿ÃËÀ¤¬³ÖÎ¥Àè¤ÎÆÃÊÌË¡Äî¤Ç»à·ºÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Æ1962Ç¯9·î¤Ë¼¹¹Ô¤µ¤ì¤¿¡ÖµÆÃÓ»ö·ï¡×¤Ç¡¢ÃËÀ¤ÎÌ¿Æü¤ËÅö¤¿¤ë14Æü¡¢¤·¤Î¤Ö½¸²ñ¡Ö½©ºù´÷¡Ê¤·¤å¤¦¤ª¤¦¤¡Ë¡×¤¬·§ËÜ»Ô¤Î¸©¶µ°é²ñ´Û¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¸©Æâ¤Î¸µÂ¼¿¦°÷¤ò»¦³²¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿ÃËÀ¤ÏÌµºá¤ò¼çÄ¥¡£°äÂ²¤Ë¤è¤ëºÛÈ½¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¡¢ºÆ¿³¤ÎÂè4¼¡ÀÁµá¿³¤ÏÍèÇ¯1·îËö¤Þ¤Ç¤Ë·§ËÜÃÏºÛ¤¬²ÄÈÝ¤ò·èÄê¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢»²²Ã¼ÔÌó70¿Í¤¬ºÆ¿³³«»Ï¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¼çºÅ¤Ï¡¢µÆÃÓ»ö·ïºÆ¿³ÊÛ¸îÃÄ¤ÈµÆÃÓ»ö·ï¹ñÌ±ÅªºÆ¿³ÀÁµá¿ÍÃÄ¡£½¸²ñ¤Ç¤Ï»ö·ï¤òÉÁ¤¤¤¿±Ç²è¡Ö¿·¡¦¤¢¤Ä¤¤ÊÉ¡×¡Ê2007Ç¯¡Ë¤ÎÃæ»³ÀáÉ×´ÆÆÄ¡Ê88¡Ë¤¬¹Ö±é¤·¤¿¡£
¡¡¹ç»Ö»Ô½Ð¿È¤ÎÃæ»³´ÆÆÄ¤Ï¹ñÎ©ÎÅÍÜ½êµÆÃÓ·ÃÉö±à¡ÊÆ±»Ô¡Ë¤Ê¤É¤ò½ä¤ëÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ê¡¢¡Öº¹ÊÌ¤ÏÃ¯¤«¤é¤È¤â¤Ê¤¯¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¶µ¤¨¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¥Ï¥ó¥»¥óÉÂÌäÂê¤òÃÎ¤Ã¤¿¸å¡¢¡ÖÀµ¤·¤¯Íý²ò¤¹¤ë±Ç²è¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈË¾¤à°ìÊý¡¢¼«¿È¤Îº¹ÊÌ¿´¤Ë¡Öµ¤»ý¤Á¤¬À°Íý¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È³ëÆ£¤·¤¿¿´¾ð¤âÅÇÏª¡£¡Ö¡Ê±Ç²èÀ½ºî¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ËÂ³¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È³Ð¸ç¤ò·è¤á¤ÆÎ×¤ó¤À»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ»³´ÆÆÄ¤Ï¡Öº¹ÊÌ¤Ï¿Í¤ò»à¤ËÄÉ¤¤¤ä¤ë¡×¤È¡¢¤½¤Îº¬¿¼¤µ¡¢ÉÝ¤µ¤ò»ØÅ¦¡£¡Ö¿Í´Ö¤Î¶È¤Î¿¼¤µ¡¢Èá¤·¤µ¤ò»×¤¦¡×¤È¤â¸ì¤ê¡¢¡ÖºÛÈ½¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¤ÇÃËÀ¤¬Ìµºá¤À¤Ã¤¿¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¿Í´Ö¤Ã¤Æµß¤ï¤ì¤ë¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯5·î¤Ë92ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢·ÃÉö±à¤ÎÆþ½ê¼Ô¼«¼£²ñÄ¹¤À¤Ã¤¿»ÖÂ¼¹¯¤µ¤ó¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æ°²è¤âÎ®¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ°ã·û¹ñÇåÁÊ¾Ù¤ÎÁ´¹ñ¸¶¹ðÃÄ¶¨µÄ²ñ¡ÊÁ´¸¶¶¨¡Ë¤ÎÃ¨»³·®²ñÄ¹¡Ê76¡Ë¤¬¡Ö¡ÊÆÃÊÌË¡Äî¤È¤¤¤¦·ûË¡°ãÈ¿¤Î¿³Íý¤Ç¡ËÌµ¼Â¤ÎÃËÀ¤Ï¹ñ¤ÈË¡Áâ³¦¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£Ë¡¼£¹ñ²È¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ò¤Ö¤Ä¤±¡¢ºÆ¿³³«»Ï¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¡ÊÆ£ºê¿¿Æó¡¢¸ÅÀî¹ä¸÷
