被爆80年を迎えた長崎県から平和へのメッセージを発信しようと、愛や平和を祈る場で演奏されることの多い「メサイア」の公演を開催します。11月30日まで県内各地で開催中の「ながさきピース文化祭2025」の一環です。

作曲家ヘンデルの最高傑作と称され、イエス・キリストの生誕、受難、復活までが壮大なスケールで描かれています。

演奏するのは、海外ツアーも実施している世界最高峰の古楽器オーケストラ「バッハ・コレギウム・ジャパン」。ソリストには大村市出身のテノール中嶋克彦さんが登場し、日本を代表するソプラノ森麻季さん、カウンターテナー藤木大地さんら豪華なソリストが華を添えます。

メサイアの中でも特に有名な「ハレルヤコーラス」と「アーメンコーラス」には、活水女子大（長崎市）の学生2人も参加します。

全53曲、約2時間半に及ぶ大曲。指揮は鈴木優人さん。

11月15日午後1時に開演し、終演は同4時を予定。アルカスSASEBO大ホール。全席指定でS席6000円、A席5000円、B席4000円だが、25歳以下は全席2000円で入場できる。当日は各500円増。アルカスSASEBO＝0956（42）1111。

（事業課・塚原絹代）