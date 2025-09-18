会社経営者や起業を目指す人向けの第57回商業界九州ゼミナール長崎が16日、平戸文化センター（長崎県平戸市岩の上町）で開かれた。地元出身で通販大手ジャパネットたかた創業者の高田明さんら講師4人の体験談に約330人が耳を傾けた。同市での開催は初めて。

高田氏は「夢持ち続け日々精進」の題で講話。同市のカメラ店からスタートした人生の軌跡を振り返りつつ、「何十年でも努力を続ける過程の中でこそ夢がかなう」「失敗はなく、やらないことが失敗。うまくいかないことは試練と思うべきだ」と語りかけた。

「皆さんは今、私の声がテレビの時より低いと思っているだろうが、次第に熱を帯びて高くなるのでご安心を」と笑いを取り、最後は「（人口減を嘆くより）平戸の魅力を見つけて磨き、熱く伝えよう」とエールを送った。

イベントを主催した商業界九州連合同友会の会長で、眼鏡店「ヨネザワ」の米澤房朝会長も講師として登壇。「夢は必ず実現する」の演題で潜在能力を信じることの重要性を説いた。

運営委員長を務めた地元スーパー「たけだ」の竹田純一郎社長は「（ゼミが）一人一人の商業人としての人生が夢に向かって花開く一歩となることを願う」とあいさつ。聴講した松浦市の会社経営、藤田英敏さん（63）は「私も創業したばかり。人との縁を育み、地域のために行動する大切さを学んだ」と感想を語った。

（福田章）