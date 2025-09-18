¡ÖÉÙ»ÎÄ®¸ÅÅò±Ç²èº×¡×º´²ì»Ô¤Ç9·î20Æü³«Ëë¡¡40²óÌÜ¡¢¥Î¡¼¥®¥ã¥é¤Ç¿ô¡¹¤ÎÌ¾¤À¤¿¤ë¥²¥¹¥È
¡¡º´²ì»ÔÉÙ»ÎÄ®¤Î½©¤ÎÉ÷Êª»í¡ÖÉÙ»ÎÄ®¸ÅÅò±Ç²èº×¡×¤Ï20¡¢21Æü³«ºÅ¤Îº£Ç¯¤Ç40²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£½é²ó¤«¤é±¿±Ä¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ²ñÄ¹¤ÎÂç»õÍº»Ê¤µ¤ó¡Ê72¡Ë¡áÊ¡²¬»ÔÀ¾¶è½Ð¿È¡á¤Ï¡¢¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤Èºî¤Ã¤Æ¤¤¿±Ç²èº×¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÌò½ê¹»Ê¤µ¤ó¤äÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¤éÌ¾¤À¤¿¤ë¥²¥¹¥È¤È´ÑµÒ¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£¡Ö±Ç²è¤ÏÌÜ¤ò³«¤±¤¿¤Þ¤Þ¸«¤é¤ì¤ëÌ´¡×¡Ý¡£ÌµÎà¤Î±Ç²è¹¥¤¤Ç¤â¤¢¤ëÂç»õ¤µ¤ó¤ÏÌ¥ÎÏ¤ò¤³¤¦É½¸½¤·¡¢º£Ç¯¤âÍè¾ì¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç»õ¤µ¤ó¤Ï½¤Í²´Û¹â¹»¡ÊÊ¡²¬»ÔÁáÎÉ¶è¡Ë¤òÂ´¶È¸å¡¢º´²ìÂç¤Ë¿Ê³Ø¡£Åö»þ¤Ïº´²ì»Ô¾¾¸¶ÃÏ¶è¤À¤±¤Ç¤âÊ£¿ô¤Î±Ç²è´Û¤¬¤¢¤ê¡¢ÄÌ¤¤µÍ¤á¤¿¡£¡Ö¿ÎµÁ¤Ê¤Àï¤¤¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¾å±Ç¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÌÀ¤±Êý¤Ë±Ç²è´Û¤«¤é½Ð¤ëÃË¤¿¤Á¤ÎÌÜ¤¬¤ß¤ó¤Ê¿ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È²û¤«¤·¤à¡£
¡¡Âç³ØÃæÂà¸å¤ËÃÏ°è»ï¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯Ëµ¤é¡¢ÃÎ¿Í¤¬ÂçÊ¬¸©¤Î¡ÖÅòÉÛ±¡±Ç²èº×¡×¤Ë¤Ê¤é¤¤¡¢²¹Àô¤È±Ç²è¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ë²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£¼Â¹Ô°Ñ¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢1984Ç¯³«ºÅ¤Î½é²ó¤Ï±ä¤ÙÌó600¿Í¤òÆ°°÷¡£2¡¢3²óÌÜ¤È¹õß·ÌÀ´ÆÆÄÆÃ½¸¤òÁÈ¤ß¡¢2Àé¿Í¡¢3Àé¿Í¤ÈÁý¤ä¤·¤¿¡£
¡¡¥²¥¹¥È¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¿Ê¹ÔÌò¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿Âç»õ¤µ¤ó¡£2015Ç¯¡¢·É°¦¤¹¤ëÌò½ê¹»Ê¤µ¤ó¤ÈÂÐÌÌ¤·¤Æ´¶·ã¤·¤¿¤¬¡ÖÉñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð¤¦¡£23Ç¯¤Î¥²¥¹¥È¤Î·¦ÄÍÍÎ²ð¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤È¤Ã¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¿Í¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¾éÃÌ¤ò¸À¤Ã¤Æ²ñ¾ì¤ò²¹¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡»ÔÌ±¼êºî¤ê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤æ¤¨¡¢¥²¥¹¥È¤Ï¥Î¡¼¥®¥ã¥é¡£¤¢¤ë»þ¡¢ÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¤¬¸ÅÅò¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È´Ø·¸¼Ô¤«¤éÊ¹¤¡¢»²²Ã¤òÂÇ¿Ç¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¤¤¤Ê¤êËÜ¿Í¤ÈÅÅÏÃ¤Ç¸ò¾Ä¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¥®¥ã¥é¤Ï½Ð¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×¡£¶²¤ë¶²¤ëÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡ÖOK¤Ç¤¹¡×¤È²÷Âú¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÃçÂå¤µ¤ó¤Ï12Ç¯¤È23Ç¯¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¥²¥¹¥È¤¬¿¨¤ì¹ç¤¨¤ë¾ì½ê¡×¡£¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢´ÑµÒ¤È¥²¥¹¥È¤Îµ÷Î¥¤Î¶á¤µ¤À¡£¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï¡¢´ÑµÒ¤¬¼ÁÌä¤¹¤ë»þ´Ö¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤ÇÂ³¤±¤é¤ì¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÊÅÄÃæÁáµª¡Ë
¡þ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ
¡¡20Æü¤Ï¡Ö¤é¡¦¤«¤ó¤Ñ¤Í¤é¡×¡ÊÌµÎÁ¾å±Ç¡Ë¡Ö¤³¤Î³¹¤ÎÌ¿¤Ë¡×¡Ö¥Ñ¥ó¥¯»ø¡¢»Â¤é¤ì¤Æ¸õ¡×¡¢21Æü¤Ï¡Ö¤Þ¤ë¡×¡Ö¼ãÉð¼Ô¡×¡ÖËÜ¿´¡×¤ò¾å±Ç¡£³ÆºîÉÊ¤Î´ÆÆÄ¤é¤¬¾å±Ç¸å¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡£Î¾Æü¤È¤â²ñ¾ì¤Ïº´²ì»ÔÎ©ÉÙ»Î¸øÌ±´Û¡Ö¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¤Õ¤¸¡×¡£´ÑµÒ¤ÏÎãÇ¯ÄÌ¤ê¡¢»ÜÀßÆâ¤Î²¹Àô¤òÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï±Ç²è1ËÜ¤È¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼1²ó¤ÎÁ°Çä¤ê·ô1200±ß¤Ê¤É¡£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¼Â¹Ô°Ñ»öÌ³¶É¡ÊÆ±»ÔÉÙ»Î»Ù½ê¡Ë¡á0952¡Ê58¡Ë2111¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¶âÂ°²Ã¹©,
ÀÅ²¬,
¿ÀÆàÀî,
»ûÅÄ²°,
Áòº×,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
Ä¹Ìî,
»×¤¤¤ä¤ê,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
ÇÛÀþ