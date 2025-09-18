グラビアアイドルの三田悠貴（27）が17日、自身のインスタグラムを更新。神奈川・鎌倉での思い出ショットなどを投稿した。

麦わら帽子をかぶり、ノースリーブの白いロングワンピース姿でビーチで過ごしたり、そばや卵焼きを満喫したり、フルーツなどがのったかき氷を「あ〜ん」して笑顔を見せたり…。

また、別の投稿では「軽トラ旅」の番組で富山県を訪れ、「富山ブラックラーメン」を味わった様子をアップした。

さらに「デジタル写真集『ぎゅっとしたい』オフショット」と題し、「お花がのってる麦わら帽子が可愛くてかわいくて この格好でトラック洗車してるから是非みてみてね」と黄緑色ひもビキニ水着での大胆バックショットを披露した。

ファンやフォロワーからも「激カワです」「モグモグシーン可愛い」「魅惑のサマーガール」「良いおチリ」「お尻可愛いすぎ」「SUPPER SEXY HIP」「バストも最高」「むぎゅって抱きしめちゃいたい…」「朝からたまらない」などのコメントが寄せられた。

三田は岐阜・揖斐川町出身。大学卒業後、名古屋市内でエステティシャンとして勤務していたが、タレントを目指して上京した。抜群のスタイルなどを魅力に、23年3月にグラビアデビューを果たし、24年12月には初写真集「み・た・い？」を発売。中学時代にはバドミントンで県大会準優勝の好成績を挙げて東海大会に出場するなど運動神経が良いだけでなく、大学時代には秘書検定や簿記検定も取得している。CBCテレビのバラエティー番組で軽トラックに乗って全国の名所を訪れるコーナーも担当している。