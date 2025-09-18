栗のお菓子で好きなのどれ？＜回答数 38,397票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第292回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「栗のお菓子で好きなのどれ？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:栗のお菓子で好きなのどれ？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
モンブラン
【材料】（6個分）
<ビスキュイ生地>
卵白 3個分
卵黄 3個分
グラニュー糖 75g
薄力粉 75g
粉糖 適量
<マロンクリーム>
無塩バター 90g
マロンぺースト 175g
ラム酒 適量
<クリーム>
生クリーム 200ml
グラニュー糖 20g
栗(甘露煮) 適量
<シロップ>
水 100ml
グラニュー糖 30g
ラム酒 適量
栗(飾り用)
【下準備】
1、＜ビスキュイ生地＞は前出の『ココナッツムース』のビスキュイ(← 参照)と同じ手順で作る。型の大きさにあわせて1個に付き2枚焼いておく。余った生地は飾り用に焼いておく
2、＜シロップ＞を作っておく。水、砂糖を沸騰させ、最後にラム酒を加え、冷ましておく
3、栗は西洋栗でも和栗でもどちらでもOK。中に入れる分は小さくカットしておく
【作り方】
1、＜マロンクリーム＞を作る。ボウルにマロンペーストを入れラム酒で少しのばすような感じでやわらかくする。そこへ、十分にやわらかく練ったバターを加えて混ぜ合わせる。
2、生クリームはグラニュー糖を加えて8分立てにしておく。
3、カップの底にまずビスキュイを入れ、刷毛でたっぷりと＜シロップ＞を塗る。そこへ生クリーム、栗をのせる。もう一枚ビスキュイをのせ、＜シロップ＞、生クリームを入れる。
4、3にモンブラン用の口金でマロンクリームを絞る。(なければ、ビニール袋に入れ角を小さくカットしてそこから絞り出す)最後に形の良い栗と飾り用のビスキュイ生地を飾る。※金粉を飾ればさらに豪華な仕上がりに！
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「栗のお菓子で好きなのどれ？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:栗のお菓子で好きなのどれ？
・「栗のお菓子で好きなのどれ？」の結果は…
・1位 … モンブラン 66%
・2位 栗きんとん 15%
・3位 栗ようかん 10%
・4位 マロングラッセ 9%
※小数点以下四捨五入
38,397票
・2位 栗きんとん 15%
・3位 栗ようかん 10%
・4位 マロングラッセ 9%
※小数点以下四捨五入
38,397票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
モンブラン
【材料】（6個分）
<ビスキュイ生地>
卵白 3個分
卵黄 3個分
グラニュー糖 75g
薄力粉 75g
粉糖 適量
<マロンクリーム>
無塩バター 90g
マロンぺースト 175g
ラム酒 適量
<クリーム>
生クリーム 200ml
グラニュー糖 20g
栗(甘露煮) 適量
<シロップ>
水 100ml
グラニュー糖 30g
ラム酒 適量
栗(飾り用)
【下準備】
1、＜ビスキュイ生地＞は前出の『ココナッツムース』のビスキュイ(← 参照)と同じ手順で作る。型の大きさにあわせて1個に付き2枚焼いておく。余った生地は飾り用に焼いておく
2、＜シロップ＞を作っておく。水、砂糖を沸騰させ、最後にラム酒を加え、冷ましておく
3、栗は西洋栗でも和栗でもどちらでもOK。中に入れる分は小さくカットしておく
【作り方】
1、＜マロンクリーム＞を作る。ボウルにマロンペーストを入れラム酒で少しのばすような感じでやわらかくする。そこへ、十分にやわらかく練ったバターを加えて混ぜ合わせる。
2、生クリームはグラニュー糖を加えて8分立てにしておく。
3、カップの底にまずビスキュイを入れ、刷毛でたっぷりと＜シロップ＞を塗る。そこへ生クリーム、栗をのせる。もう一枚ビスキュイをのせ、＜シロップ＞、生クリームを入れる。
4、3にモンブラン用の口金でマロンクリームを絞る。(なければ、ビニール袋に入れ角を小さくカットしてそこから絞り出す)最後に形の良い栗と飾り用のビスキュイ生地を飾る。※金粉を飾ればさらに豪華な仕上がりに！
(E・レシピ編集部)