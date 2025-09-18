・「栗のお菓子で好きなのどれ？」の結果は…

・1位 … モンブラン 66%

・2位 栗きんとん 15%

・3位 栗ようかん 10%

・4位 マロングラッセ 9%



※小数点以下四捨五入



38,397票

