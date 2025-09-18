米１０年債利回りは上昇 ＦＯＭＣ後に上下動＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回りは上昇 ＦＯＭＣ後に上下動＝ＮＹ債券概況

米国債利回り（NY時間16:33）（日本時間05:33）

米2年債 3.555（+0.052）

米10年債 4.081（+0.054）

米30年債 4.679（+0.030）

期待インフレ率 2.392（+0.020）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは上昇。ＦＯＭＣ後に上下動した。大方の予想通りにＦＲＢは利下げを再開。一方、注目のＦＯＭＣ委員の金利見通し（ドット・プロット）では年内あと２回の利下げが予想されていた。１０月と１２月の年内残りのＦＯＭＣで利下げ予想を意味する。ただ、短期金融市場の事前の期待通りではあった。



ドット・プロットの公表直後は、利回りは急低下。事前の予想コンセンサスでは年内あと１回の利下げだっただけにハト派な内容との受け止めだったようだ。しかし、動きが一巡すると、今度は急速に上昇していた。



市場が事前に織り込んでいたほど劇的ではなく、驚きはないとも見方も出ていた。



２－１０年債の利回り格差は＋５２（前営業日：＋５２）と変わらず。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

