プロ野球セ・リーグは17日、各地で3試合が行われました。

15日の試合で2位に浮上したDeNAは、5位中日に1対0の僅差で勝利。リーグトップの13勝を挙げている先発の東克樹投手が6回まで被安打2、3塁を踏ませない好投を見せると、試合が動いたのは7回。石上泰輝選手がエラーと盗塁から3塁まで進むと、打席を迎えた東投手がスクイズを敢行。見事成功させ、決勝点となる1点を呼び込みました。投打で活躍した東投手は8回102球を投げ被安打4、9奪三振、無失点で14勝目。DeNAも5連勝で2位をキープしています。

そのDeNAに2位の座を明け渡したものの、シーズン終盤へ向け再浮上を狙う3位巨人は6位ヤクルトに快勝。戸郷翔征投手が初回に2点を失いましたが、続く2回にリチャード選手の11号2ラン本塁打で同点に。さらに翌3回に打席に入った戸郷投手がヒットや進塁打から3塁へ進むと、泉口友汰選手のライトフライでホームへ激走。自らの足で勝ち越し点を手にしました。戸郷投手は6回2失点と粘りを見せ、月間3連勝となる今季7勝目をマークしました。またその一方、終盤には岸田行倫選手が右肩付近へのデッドボールで途中交代となるなど、不安要素も含む試合となりました。

逆転Aクラスを目指す4位広島は、リーグ優勝を決めている阪神に敗戦。降雨のため遅れて始まったなか、1点を追う3回に現在首位打者(打率.307)の小園海斗選手がタイムリーヒットを放ち、同点に追いつきます。しかし、6回に勝負の分かれ目が。先発床田寛樹投手がフォアボールとヒットからノーアウト1、3塁のピンチを招くと、直後に打席に入った木浪聖也選手に勝ち越し打を浴びます。さらに内野のエラーなどミスもあり、この回に3失点。9回にも2点を失った広島は敗れ、3位巨人とのゲーム差が「6」に広がりました。

◇17日のセ・リーグ結果

◆DeNA 1-0 中日

勝利投手【DeNA】東克樹(14勝8敗)

敗戦投手【中日】金丸夢斗(2勝6敗)

セーブ【DeNA】伊勢大夢(4敗11S)

◆巨人 4-2 ヤクルト

勝利投手【巨人】戸郷翔征(7勝8敗)

敗戦投手【ヤクルト】奥川恭伸(4勝8敗)

セーブ【巨人】ライデル・マルティネス(3勝2敗42S)

本塁打

【巨人】リチャード11号

◆阪神 6-1 広島勝利投手【阪神】村上頌樹(12勝4敗)敗戦投手【広島】床田寛樹(9勝11敗)