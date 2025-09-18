¡Ú¥Ð¥ì¡¼ÃË»Ò¡ÛÆüËÜ¤ÏºÇ½ªÀï¥ê¥Ó¥¢¤Ë¾¡Íø¤â1¾¡2ÇÔ¤ÇÍ½ÁªÇÔÂà¡¡¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥È¥ë¥³¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¼ó°ÌÄÌ²á¡ãÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡ä
¡þ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»Ò À¤³¦Áª¼ê¸¢(9·î12Æü¡Á28Æü¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó)
¥×¡¼¥ëB¡¢D¡¢E¡¢G¤Ç¤Ï¡¢Í½Áª¥é¥¦¥ó¥ÉºÇ¸å¤ÎÂè3Àï¤¬17Æü¤Ë³«ºÅ¡£³Æ¥×¡¼¥ë¤Î¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤¬·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
Ï¢ÇÔ¤ÇÍ½ÁªÇÔÂà¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¥×¡¼¥ëG¤ÎÆüËÜ¤Ï¥ê¥Ó¥¢¤ÈÂÐÀï¡£½ª»Ï»î¹ç¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ç8ËÜ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢3¡Ý0¡Ê25¡Ý20¡¢25¡Ý17¡¢25¡Ý12¡Ë¤Ç¾¡Íø¡£1¾¡2ÇÔ¤ÎÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥É3°Ì¤ÇÂç²ñ¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¼ó°ÌÁè¤¤¤Ï¥È¥ë¥³¤¬¥«¥Ê¥À¤ò3¡Ý0¡Ê25¡Ý21¡¢25¡Ý16¡¢27¡Ý25¡Ë¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÇÇË¤ê¡¢1°ÌÄÌ²á¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¡¼¥ëB¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÏ¢¾¡ÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤¬¥ª¥é¥ó¥À¤òÇË¤ê¡¢Á´¾¡¤Ç¼ó°ÌÄÌ²á¡£¥×¡¼¥ëD¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤¬Á´¾¡¤Ç1°ÌÄÌ²á¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤¬2¾¡1ÇÔ¤Ç2°ÌÄÌ²á¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¡¼¥ëE¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¤¬¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¡¢¥É¥¤¥Ä¤òÍÞ¤¨¡¢3ÀïÁ´¾¡¤Ç¼ó°ÌÄÌ²á¡£2°Ì¤Ë¤Ï¥É¥¤¥Ä¤òÇË¤Ã¤¿¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
18Æü¤Ë¤Ï¡¢»Ä¤ê¤Î¥×¡¼¥ëA¡¢C¡¢F¡¢H¤ÎºÇ½ªÂè3Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë16¥Á¡¼¥à¤¬·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥ÉÂè3Àï¡Û
¡ã17Æü¡ä
¢¡¥×¡¼¥ëB
¥«¥¿¡¼¥ë 3¡Ý1 ¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢
¥Ý¡¼¥é¥ó¥É 3¡Ý1 ¥ª¥é¥ó¥À
¢¡¥×¡¼¥ëD
¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë 3¡Ý2 ¥³¥í¥ó¥Ó¥¢
¥¢¥á¥ê¥« 3¡Ý1 ¥¥å¡¼¥Ð
¢¡¥×¡¼¥ëE
¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢ 3¡Ý0 ¥Á¥ê
¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢ 3¡Ý1 ¥É¥¤¥Ä
¢¡¥×¡¼¥ëG
¥È¥ë¥³ 3¡Ý0 ¥«¥Ê¥À
ÆüËÜ 3¡Ý0 ¥ê¥Ó¥¢
¡ã18Æü¡ä
¢¡¥×¡¼¥ëA
¥¨¥¸¥×¥È ¡Ý ¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢
¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó ¡Ý ¥¤¥é¥ó
¢¡¥×¡¼¥ëC
¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É ¡Ý ´Ú¹ñ
¥Õ¥é¥ó¥¹ ¡Ý ¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó
¢¡¥×¡¼¥ëF
¥Ù¥ë¥®¡¼ ¡Ý ¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢
¥¤¥¿¥ê¥¢ ¡Ý ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê
¥Ö¥é¥¸¥ë ¡Ý ¥»¥ë¥Ó¥¢
¥Á¥§¥³ ¡Ý Ãæ¹ñ