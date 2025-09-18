保守とリベラルの対立が激化

西部ユタ州の大学で9月10日に若手保守活動家のチャールズ・カーク氏が射殺されてから、米国社会は大きく揺れている。

「銃を乱射する人物がいる」などの偽情報が流れ、学校などが閉鎖に追い込まれる事態が全米で相次いでおり、国民は治安の悪化を危惧している。

米国の政治的分断もより深刻になった。SNS上では保守派、リベラル派の双方が「内戦を起こすために相手方が事件を企てた」との主張を展開している。米国では近年、保守派とリベラル派がお互いを侮蔑し合う言動が日常的なものになった。

歴代の大統領は、テロ事件などが起きると国民に融和と団結を求めた。だが、トランプ大統領は12日、「過激な左派が問題だ。彼らは悪質で恐ろしい」と分断に拍車をかける発言をした。バンス副大統領も15日、「許されない暴力を助長し、関与する非政府組織（NGO）ネットワークを追及する）と左派勢力を断罪した。

共和党陣営は組織的な「魔女狩り」を開始している。

英紙ガーディアンは13日、SNSでカーク氏の銃撃事件を蔑視・嘲笑した人々が相次いで解雇されていることを報じた。解雇の対象は、教師や公務員、消防士、さらには、大統領警護隊（シークレットサービス）の職員にまで及んでいる。

カーク氏の威光が高まり「左派弾圧」も？

気がかりなのは、暗殺されたカーク氏の威光が高まっていることだ。

CNNによれば、カーク氏が開設したネット上の各種アカウントはほとんど更新されていないにもかかわらず、事件から3日間で数百万人の新規フォロワーを獲得した。

カーク氏の妻のエリカ氏が「夫の声はこれまで以上に鮮明に響きわたり、彼の知恵は永遠に生き続けるだろう」と述べたように、カーク氏の影響力が生前よりも大きくなることで米国の政情がさらに不安定化するリスクが頭をもたげている。

カーク氏は米国で社会主義が浸透していることに警戒感を抱いていた。

米調査企業ギャラップの最新調査によれば、「資本主義を好意的に捉えている」との回答は54％にとどまり、調査が始まった2010年以降で最も低い水準となった。社会主義への好意的な見方は全体で30％とほぼ横ばいだが、民主党支持者では66％に上り、2010年の50％から大きく増加している。

資本主義を擁護する共和党が「カーク氏の遺志だ」として、民主党内の左派勢力を弾圧する動きに出るのではないかとの不安が頭をよぎる。

米各地で衝突が発生する可能性も

カーク氏は不法移民取り締まりの急先鋒でもあった。

トランプ政権が7月、産業界の要望を受けて農業やホテルなどで従事する不法移民の摘発を猶予する意向を示すと、カーク氏は「MAGA（トランプ氏を忠実に支持してきた政治勢力）を分裂させる」と猛反発した。

今年のレイバーデー（労働者の日）にあたる9月1日、オレゴン州ポートランドの移民収容施設前で、移民関税執行局（ICE）の係官とトランプ政権の移民政策に抗議するデモ隊が衝突した。内戦さながらの緊迫した状況となった。

カーク氏の死を契機に不法移民取り締まりの動きが加速すれば、米国各地でポートランドと同様の事態が起きてしまうのではないだろうか。

ベネズエラに対する強硬姿勢の理由

カーク氏の死は米国の安全保障政策にも影響を及ぼす可能性がある。

カーク氏が中心的な役割を果たしたMAGAの安全保障政策は、その基本が「米国第一」の理念に基づいている。そのため、米国の国際的な役割を縮小し、米国の利益を最優先する傾向がある。

トランプ氏はロシアとウクライナの停戦交渉に関与しているが、元ホワイトハウス首席戦略官でMAGAの主導的存在であるスティーブ・バノン氏は、「停戦交渉には1セントの価値もない。我々はこの紛争に巻き込まれるだけだ」と不満げだ。

トランプ氏は5日、国防総省の新名称に「戦争省」を使うよう指示する大統領令に署名した。より明確に国家利益に焦点を絞り、敵対勢力に対して米国が自国利益を守るために戦争をも辞さない姿勢を示すことが改名の理由だ。ヘグセス「戦争」長官は、「断固として戦うが、長期戦は回避する」と説明している。

戦争省の最初のターゲットはベネズエラのようだ。トランプ政権はこのところベネズエラに対して強硬な態度に出ている。

戦略目標を中国から中南米にシフトか

ここ2週間で、米軍は米国へ向かうベネズエラの麻薬カルテルの船舶を2回攻撃した。米国民の健康を蝕む麻薬密売カルテルは「国家安全保障に対する脅威」というのが理由だ。トランプ氏が15日に明らかにした内容では、2回目の攻撃は国際水域上で行われ、3人を殺害したという。

ロイターは「トランプ政権はベネズエラ領内で活動する麻薬カルテルを標的とする軍事攻撃も検討している」と報じた。麻薬問題解決のためならベネズエラとの軍事衝突も辞さない、ということなのだろう。

トランプ政権は一方で、中国を敵視する姿勢を控えるようになっている。

トランプ氏は15日、スペイン・マドリードで実施された米中貿易交渉が非常にうまくいったことと、習近平国家主席との電話会談を18日に行うことを公表した。

トランプ氏の方針変更の背景には、MAGAは中国を敵視しているものの、冷戦時代のような全面的な対決を望んでいないとの認識があるのかもしれない。「戦争省は戦略目標を中国からベネズエラなど中南米にシフトしている」と指摘する専門家もいるほどだ。

このように、カーク氏の死が米国の内政・安全保障政策に影響を与える可能性は排除できない。最大限の関心を持って、米国の今後の動向を注視すべきだろう。

