関東若手のホープが戻ってくる。６月２２日の函館競馬で落馬し、戦線を離脱していた長浜鴻緒騎手（１９）＝美浦・根本＝が１３日から調教騎乗を再開。１７日朝も元気な姿を見せた。長浜は「復帰初日は筋肉痛になりましたが、徐々に体も慣れてきました。乗っている時の違和感はほとんどありません」と“全快”をアピールした。

落馬事故では左手首と左足親指を骨折。左手首は手術を受けた。休養中には海外へ渡り、日本馬も出走した英インターナショナルＳやジャックルマロワ賞を現地観戦。「行って良かったです。かなり刺激になりました。実際に乗ったわけではないですが、いろいろな人の話を聞き、海外騎手の拳の使い方や乗り方を勉強することができました」と大きな収穫を得た。

負傷前は１８勝を挙げ、ルーキーイヤーの昨年１９勝を上回るペースで白星を重ねていた。「まずは感覚を戻すのが一番。気をつけながら戻していって、ここから挽回できるように頑張りたい」ときっぱり。順調なら２７日からの実戦復帰を予定。若き才能がターフに戻る日が待ち遠しい。