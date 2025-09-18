「有力馬次走報」（１７日）

有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。

◆スプリンターズＳ（２８日・中山）に参戦するため１６日に来日したラッキースワイネス（騸７歳・香港）が、千葉県白井市の競馬学校でダクとキャンターを行った。ツィーカン・シェク助手は「体調面については良好で疲れもなく、カイバもいつも通り食べています。調教についてはダクを１周、キャンターを１周と香港にいる時と同じような内容で行うことができています」と説明。中山競馬場には２２日に移動する予定だ。

◆京成杯ＡＨ２着のドロップオブライト（牝６歳、栗東・福永）は登録のあるスプリンターズＳへの出走が決定した。当初はスワンＳを視野に入れていたが、賞金順位１６番目で出走がかなうため。「千二だとスタートが鍵だけど、その分しまいは脚を使う。体も減らないし、状態がすごくいい」と福永師。

◆ローズＳを勝ったカムニャック（牝３歳、栗東・友道）、８着パラディレーヌ（牝３歳、栗東・千田）は秋華賞（１０月１９日・京都、芝２０００メートル）へ。右前肢ハ行で同レースを競走除外となったタガノアビー（牝３歳、栗東・千田）は年内休養の方向。「（騎手が）硬さを感じて、大事を取ってくれた。大きな問題はないが、しっかり休ませます」と千田師。

◆ＣＢＣ賞を制し、ＢＣターフスプリント・Ｇ１（１１月１日・米デルマー、芝１０００メートル）に挑戦するインビンシブルパパ（牡４歳、美浦・伊藤大）は、引き続き佐々木とのコンビで参戦する。海外初騎乗となる佐々木は「留学で現地にいる友人もいるので、いろいろ聞きたいですし、楽しみ」と目を輝かせていた。

◆七夕賞８着のシリウスコルト（牡４歳、美浦・田中勝）は毎日王冠（１０月５日・東京、芝１８００メートル）へ。

◆仲秋Ｓを勝ったラヴァンダ（牝４歳、栗東・中村）はアイルランドＴ（１０月１２日・東京、芝１８００メートル）を視野に入れる。