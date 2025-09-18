「ＰＯＧ２歳馬特選情報」（１７日）

ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！

◇ ◇

〈栗東〉１４日の阪神芝二千で新馬勝ちしたブルースカイブルー（牡、平田）は紫菊賞（１０月１１日・京都、芝２０００メートル）へ。１３日の阪神芝千二でデビュー勝ちを決めたシラヌイ（牝、高橋亮）は、りんどう賞（１０月４日・京都、牝芝１４００メートル）に向かう。

１４日の阪神で未勝利戦を勝ち上がったダイヤモンドノット（牡、福永）はもみじＳ（１０月１９日・京都、芝１４００メートル）、７月の中京で新馬戦Ｖのロックターミガン（牡、石坂）は芙蓉Ｓ（２７日・中山、芝２０００メートル）で復帰する。

〈美浦〉１４日の中山で新馬勝ちしたライヒスアドラー（牡、上原佑）は、東スポ杯２歳Ｓ（１１月２４日・東京、芝１８００メートル）へ駒を進める。同日の中山未勝利戦を勝ち上がった２頭は、フクチャンショウ（牡、加藤征）が「東京芝千四を目標に。新馬戦で５着に負けたけど、もう一度使ってみたい」と加藤征師。一方のクイーンレグナント（牝、嘉藤）は放牧へ出される予定。