「神戸新聞杯・Ｇ２」（２１日、阪神）

未勝利−１勝クラス連勝の勢いに乗って重賞に初挑戦するジョイボーイが１７日、栗東ＣＷで文句なしの動きを披露した。

ジョイボーイは栗東ＣＷで単走追い。ゆったりとした気負いのない走りで、今にもはじけそうな手応えをグッとこらえて直線へ。グングン加速し、馬なりながら伸びやかな推進力抜群の動きが目を引いた。マークした時計は６Ｆ８２秒２−３７秒３−１１秒１。笑みを浮かべた四位師は「動きは良かったね。言うことないんじゃないかな」と好感触を口にした。

芝２４００メートルの未勝利戦、芝２６００メートルの１勝クラスを連勝。メキメキと力をつけている同馬だが、「前走の小倉での内容が良かった。いい勝ち方だったからここ一本を目標にしてきた」と指揮官。スローペースのなかでもきっちり折り合うと、後方から上がり最速の脚でライバルたちをまとめてとらえ、奥深さの光る一戦だった。

メンバーレベルは一気に上がるが、デビュー戦から一貫して長丁場で安定しているという点はかなりの強み。「折り合いに心配のない馬。しまいはいいところがある」とトレーナー。「春先とは全然違う。グンと良くなっているね。現時点でどのくらいやれるか」と話す目に力がこもる。いざ才能開花の時。ここを突破し、大舞台への切符を手に入れる。