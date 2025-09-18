お笑いコンビ・EXITのりんたろー。が美容に目覚め、美容鍼やネイル、様々なコスメを実践していることを明かした。しかし、かまいたちからは「PL花火？」「富田林すな」「お前、顔ワニやで！」などと厳しいツッコミが入り…！ りんたろー。がドラァグクイーンとしてデビューする日は来るのか……！？

関西オネエたちが素敵と思う男性芸人が発表される中、ミッツ・マングローブから「どんどんキレイになってるもんね」と言われたりんたろー。。濱家から最近ハマってる美容を訊かれると、「美容鍼を２万5000発打って」いると吐露。かまいたちから「PL花火？」（山内）、「富田林すな！」（濱家）とツッコまれると、「何言ってるかわかんないんだけど」と応戦。改めて濱家から「何で綺麗になるの？」と訊かれると、「どんどん美しくなりたい願望が出てきて」と告白した。

さらに両指に施したネイルを見せ、「これかわいいじゃないですか」と得意げなりんたろー。口紅も「全然塗りたい」と話し、濱家が「（自分は）おっさんが綺麗になったってしゃあないやん（と思っている）」と話すと、「だからこそやるんじゃん」と語気を強めた。

そんな中、ナジャ・グランディーバは美容に全然興味がなく、頭から足まで石けん一個で済ませていることがわかると、りんたろー。は「最悪！マジもったいない」とため息。

人の身体は「皮膚の薄さが全部違うの。だからそこに合わせたものを使わなきゃいけない」と話し、自身は「顔は毎日５種類。導入美容液、化粧水、美容液、しわクリーム、最後にもう１回乳液」と、肌のケアを欠かさないことを明かした。

さらに身体には「ボディクリームを塗って保湿している」と語り、「全部顔ですから、デコルテとかね」と、クリームを塗る様子を実演。それを見た山内から「お前、顔ワニやで」とツッコまれると、「何言ってんの？意味わかんない。ワニな訳ないじゃん」と不機嫌に。濱家が「それポロシャツ着てないやろ？」とツッコむと、「これ地肌の緑じゃないのよ」と着ているポロシャツを確認。すると自分でもワニっぽいと感じたのか、「何かすごいウロコみたい。ヤダ。サイテー！」と嘆いた。

この後も、濱家に「りんちゃんて言ってもらっていいですか？」とおねだりし、濱家が「りんちゃん」と呼ぶと、うっとりした表情で「いいですね」と呟いたりんたろー。濱家が「完璧なオネエやん。今日で完全にカミングアウトしたんやな」と確認すると、本人は「いや、してないですけどね」とやんわり否定。ナジャと山内から「（VTRに登場したドラァグクイーンの）ロキソニンさんの店に行けば？」「（名前は）クロコダイルさんで」と勧められると、「いや、クロコダイルじゃない」と反発していた。

なお、このりんたろー。の余談は９月17日に放送されたバラエティ番組『これ余談なんですけど・・・』で明かされた。