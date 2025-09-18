「オールカマー・Ｇ２」（２１日、中山）

秋の始動戦を前に上々の動きを披露した。３カ月ぶりとなるレガレイラが１７日、美浦Ｗでの３頭併せで仕上がりの良さをアピール。一杯に追われるニュージーズ（４歳３勝クラス）、気合をつけられて必死に追いすがるパントルナイーフ（２歳未勝利）との手応えの差は歴然。馬なりのまま文句なしの伸び脚を発揮し、刻んだタイムは６Ｆ８２秒５−３７秒５−１１秒２。前者に２馬身先着、後者とは併入でフィニッシュラインを駆け抜けた。

太田助手は「先週の水曜にしっかり追って、もう一段階上がるように週末には坂路で負荷をかけ、きょう（１７日）もしっかりやりました」と調教の意図を説明。動きについては「まだ普段のキャンターではバランスの悪いところがあったりしますが、追い切りに行った時には解消しています。一応の態勢は整っていると思います」と手放しとはいかないまでも、まずまずの手応えをつかむ。

前走の宝塚記念が１１着という不本意な結果に終わっただけに、ここは大事な復帰初戦。追い切りを重ねるたびに上昇曲線を描くＧ１・２勝馬が、きっちりと結果を出して再び古馬戦線の主役に躍り出る。