

「怒り」は抑圧されがちですが、どんな感情も生きるために必要なものです（写真：photok／PIXTA）

生きづらさを感じる要因の1つは、自分を抑圧して周囲の環境に適応しすぎた結果として、自分を見失うことにあります。もし今あなたが何らかの生きづらさを感じているのであれば、まずは自分を再確認していく必要があるでしょう。特に「怒り」は我慢して抑圧されがちな感情です。『心を病む力』（東洋経済新報社）の著者である上谷実礼氏が、自分の感情を大切にすべき理由と正しく「怒り」を表出するヒントを解説する。

すべての感情には意味がある

現代社会において感情や感覚はとかく軽視されがちですが、私たちが感じる感情や感覚はすべて必要があって生まれているものです。





群れをつくって子育てをするには「愛おしいな」「一緒にいて安心するな」といった感情が必要でした。だから哺乳類に感情が生まれたのです。 卵を産んだら産みっぱなしで、子育てをしないは虫類には、感情は必要ありません。感情は哺乳類としての私たちの生存に有利だから備わっているのであり、ポジティブなものもネガティブなものもありません。どんな感情も大事で、意味があります。

例えば「怒り」は、目を逸らしたい感情の代表格ですが、「自分にとって大事なものが攻撃されている」ことを示す大事な感情です。怒りの感情をないがしろにする人は、“いい人”のフリをして理不尽なことをたくさん受け入れてしまっているかもしれません。

「悲しみ」という感情はどうでしょうか。自分にとって大切なものを失くした喪失感を伝えてくれる感情です。怒りと悲しみはとても近い感情と言われていて、自分にとって大切なものが他者に奪われたとしたら、それは怒りになります。

感情だけでなく、身体の感覚も必要があって生まれてきたものです。快・不快、居心地の良し悪しなどの感覚は、その環境や状況が自分にとってどうなのかを教えてくれます。また、言葉にならない違和感が「この人、嘘をついてるな」「おべっかを使ってるんじゃないか」と教えてくれることもあります。

自分が感じる感情や感覚はすべて必要があって生まれたものです。「私の中にうれしさがあるなぁ」「私の中に怒りがあるなぁ」「私の中にイライラがあるなぁ」と気づいて、認めていくことが、自分を大切にする最初の一歩です。

ネガティブな感情もOKにする

実は「快」の感覚よりも、「不快」の感覚のほうが気づきやすいものです。自分の好きなことはよくわからないけれど、自分の嫌いなことはわかる、という人も多いでしょう。自分の「不快」「やりたくないこと」に気づければ、それらを避けながら生きていくこともできます。「これだけは絶対に嫌だ」と思うものを選ばない生き方も、自分を大切にした生き方です。ネガティブな感情や感覚も、自分らしく生きるための大きな原動力になるのです。

私たちは子どもの頃から「人を悪く言ってはいけません」「人を嫌ってはいけません」「みんなと仲良くしましょう」と教えられてきますが、これは本当に良くないと思います。嫌な気持ちを抑え込むと、自分の気持ちに気づきにくくなり、自分のことがわからなくなります。

そもそも、自分にとって意味のない人に対して感情が動くことはありません。「あの人、嫌い」「あの人、苦手」と感情が動くのは、自分にとって重要なことを知らせてくれているサインなのです。

補足ですが、ネガティブな感情を大切にすると言っても、自分が「嫌いだな」と感じる人に「あなたのことが嫌い」とわざわざ伝えたり、「嫌いだ」という気持ちを態度や行動で示したりすることはおススメしません。社会で生きる私たちは、感情のままに行動することが難しいことのほうが多いでしょう。

こんな時は、感情と行動をセットにせずに、分けて考えます。一般的に、理性は感情を抑えるために使われますが、感情を無視したり抑えたりしていると、どんどん自分が分からなくなっていきます。理性は、自分のネガティブな感情に気づいて大切にしながら、どのように社会の中で折り合いをつけて生きていくか、ということを実現するために使っていきましょう。

感情の中でも、特に抑圧しがちなのが「怒り」です。 感情をマネジメントする、コントロールする、というようなメソッドは巷にあふれていますが、どんな感情も生きるために必要なものなので、感情をマネジメントしようとすると、生きるエネルギーが損なわれていきます。 特に怒りは、コントロールするべきと考えられる感情ですが、自分が大事にしていることを否定されたり、踏みにじられたり、自分の領域にズカズカと入り込まれたら、怒りを感じて当然です。

しかし、多くのビジネスパーソンは、「感情的にはなってはいけない」と考えて怒りを出さないようにしたり、怒りが湧いても瞬時に抑え込んだりしています。人によっては、怒りの矛先を無意識のうちに自分に向けて、「至らない自分が悪いのだ」と自分を責めたりします。

怒りを正しく表出するテクニック

人間だって、怒りたい時に怒っていいのです。 ただし、怒りをそのまま相手にぶつけてしまうと、相手を傷つけたり、人間関係を壊したりするリスクがあります。相手も自分も傷つけない方法で怒りを表出し、完了させていく方法を紹介しましょう。エンプティチェアを使って、ガマンしていた怒りの感情を安全に表現するワークです。

エンプティチェアは、カウンセリングの中でも使う手法です。目の前に椅子を用意します。椅子に相手が座っているとイメージし、椅子に向かって、本当は言いたかったけれど言えなかったことや、その場で出せなかった怒りを表現してみます。「あの時、あんなふうに言われて嫌だった」「上司だからって無理難題を言うな」などと言いながら、場合によっては椅子を叩いたり蹴ったりしてみてもいいでしょう。

初めての人は、自分が変なことをやっているような恥ずかしさや戸惑いを感じるかもしれませんが、誰もいない部屋で一人で行うので大丈夫です。自分の内にある感情や言葉を外に出すことが、エンプティチェアの狙いです。「これが本当に自分の言いたかったことなのだ」「自分が大事にしている価値観を否定されたから怒りが湧いたのだ」と気づいて認めることで、自分を取り戻すことができます。

実際にやってみると、相手不在で反論される心配もなく安全なはずなのに、なかなか言葉が出てこないことがあります。そのことで、どれだけ自分が感情を抑えていたかがわかります。 また、言葉にしてみたら、「自分で思っていたよりも怒っていたな」「こんなにガマンしていたんだ」ということにも気づくかもしれません。それだけでも自己理解が進みます。

（上谷実礼 ： 医学博士）