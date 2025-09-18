

東京電力で会長を務めた勝俣恒久氏（AFP=時事）

【写真】チェルノブイリ原発4号機では多数の犠牲者が出た

東京電力の旧経営陣3人が福島第一原発の事故をめぐり業務上過失致死傷の罪で強制的に起訴された裁判で、最高裁判所は2025年3月、検察官役の指定弁護士による上告を退け、元副社長2人の無罪が確定した。同じく起訴された勝俣恒久元会長は、2024年10月に亡くなったことで起訴自体が取り消されている。これらの決定により当時の東電幹部に「刑事上の責任はない」ということが司法の結論となった。

「国の存立を揺るがし、多数の被害者を生み出すような重大事故を起こしても、幹部が免責される」。その先例ができるとともに、東電は柏崎刈羽原発の再稼働手続きを進め、関西電力は原発の新増設に向けた調査を始めた。

東電旧経営陣に対する責任追及は失敗に終わったのだろうか。「不当判決」を嘆く以外に、何かできることはないのか。それを考えるために、アメリカ・スリーマイル島原発事故（1979年）、旧ソ連・チェルノブイリ（チョルノービリ）原発事故（1986年）の先例から教訓を探りたい。これらの先例で、原発企業の幹部はどう裁かれたのだろうか。

起訴も更迭も回避したワンマン会長

スリーマイル島原発2号機の事故は1979年3月28日、アメリカ・ペンシルベニア州で発生したメルトダウン（炉心溶融）事故だ。蒸気発生器に冷却水を送り込む主給水ポンプの停止が原因とされる。事故直後、一時14万人を超える住民が避難を余儀なくされた。運転企業GPUのウィリアム・クーン会長（当時）に対し、辞任を求める声とともに、事故の原因となった配管の欠陥に関する虚偽報告への関与を疑う声が高まった。

事故後、クーン会長が優先課題として取り組んだのは、事故を起こした2号機の廃炉ではなく、事故を免れた1号機の再稼働であった。

このようなクーン氏の動きに対して州知事や州議会議員からは「（再稼働よりも）経営幹部の能力と倫理的資質の問題を解決しなければならない」として辞任を求める要求が出された。原子力規制委員会のグリンスキー委員は、「事故前と同じ少数の経営幹部による運営が続けられ、以前と同じ欠点が残っている」（ニューヨーク・タイムズ、1983年6月24日）とクーン氏らを批判した。

別の場で同委員は「行政機関担当者への報告を怠ったことに対する懲戒処分や更迭が行われたこともない」とGPU経営陣の自浄能力欠如を厳しく批判している。

しかし州知事にも規制委員会にも幹部人事に介入する法的権限はない。会長含む幹部更迭を求める声に対して、クーン氏は子会社（GPU Nuclear）の社長を更迭（形式上は辞任）し、自らは会長の地位に留まった。

配管データの改ざんと虚偽報告については、GPU子会社であるMETED社が起訴され、同社は1984年2月に法人として有罪判決を受けた（4万5000ドルの罰金）。その際にもGPU側は司法取引によって、残りの起訴内容を「不抗争」とし、取り下げさせた。

この配管データ改ざんではクーン氏ら幹部の関与が疑われていたが、起訴が取り下げられたことで司法による真相究明は頓挫した。子会社METEDの有罪判決を受けて、クーン氏は当時のMETED副社長を厳重注意、従業員数名に減給などの処分を下した。この際も、クーン氏自身の責任は問われずに終わった。

クーン氏は「データ改ざんは知らなかった」「ミスはあったが不正はなかった」「処罰より事故の教訓から学んで改善することが大事だ」と自己弁護を繰り返した。

このような一連の責任回避を経て、クーン氏は事故から6年後の1985年に念願のスリーマイル島原発1号機の再稼働を実現する。後にクーン氏は「約束通り企業を立て直し、1980年代後半には財政的に健全な状況に回復させた」（USA Today、2017年2月22日）と評価されている。クーン氏は1992年まで会長を務め、退任後も地区議員や教育委員などを歴任、地域の名士として尊敬される余生を送った。2017年2月に死去している。

現時点でもスリーマイル島原発2号機の廃炉は先が見通せない一方、2019年に一度廃炉が決まった1号機については再々稼働の計画が浮上している。

結論を先に言えば、クーン氏に対する法的責任追及や経営責任の追及は失敗した。アメリカの原子力賠償法が企業に責任を集中させる仕組みになっていること、事故につながるデータ改ざんなどの不正行為を追及しようにも司法取引で阻まれてしまうことなど、法制度上の制約があったことが一因である。

チェルノブイリ原発の再稼働に加担した所長

ウクライナ・キエフ（キーウ）州北部に位置するチェルノブイリ原発4号機事故（1986年4月26日）では、周辺の半径30キロメートルの区域が立ち入り禁止の強制避難ゾーンとなり、10万人を超える住民が移住させられた。



史上最悪の事故を起こしたチェルノブイリ原発4号機（出所：チョルノービリ原発公式サイト）

この事故について、ビクトル・ブリュハノフ・チェルノブイリ原発所長（当時）が責任者として裁かれた。原発事故直後からブリュハノフ氏は現場で収束作業を指揮したが、1986年8月13日に逮捕された。起訴内容は「危険施設における業務上過失」（刑法220条）、「事故状況に関する虚偽報告」（刑法165条）で、1988年7月に懲役10年の実刑判決を受けた（後に5年に短縮）。

1991年9月に刑期を終えたブリュハノフ氏は、古巣のチェルノブイリ原発に技術部長として再雇用され、4号機の事故後も稼働を続けた1〜3号機の運転に関与した。その後、ウクライナ経済省傘下のウクルインテルエネルゴ社の副代表取締役に就任。ソ連崩壊後のウクライナにおける原子力利用推進政策の一翼を担った。

2006年4月28日の現地メディアFACTS紙のインタビューで同氏は、「チェルノブイリ原発は既存の原発の中で最も安全な発電所だ。事故を経験した恐怖から必要な改善が行われた」などと、同原発の稼働継続を正当化した。さらに「原子力に対する自分の立場は変わらない。原発なしにウクライナはやっていけない」と原発推進の姿勢を明言している。

ブリュハノフ氏は2021年に死去した。同氏が再稼働に加担したチェルノブイリ原発は2000年末まで稼働を続けたが、完全閉鎖した後も4号機の廃炉実現のメドは立っていない。

同氏に対して、チェルノブイリ原発従業員や原発関係者からの評価は高い。同氏の訃報記事では、「チェルノブイリ原発の従業員は皆、特別な敬意をもってブリュハノフ所長について語った」「訪問したブリュハノフ氏を同原発の従業員は立ち上がって拍手で迎えた」と語られている。

クーン氏とは対照的に、ブリュハノフ氏は実刑判決を受けた。しかし、司法が原発事故の個人責任追及に成功した事例とは評価しがたい。「事故原因はブリュハノフ氏ら原発従業員による安全基準違反」というのが当時のソ連の見解であった。しかし1992年の国際原子力機関（IAEA）の報告書は、原子炉設計の欠陥がもう一つの事故原因であったと指摘している。ブリュハノフ氏自身も後に「設計者の責任を隠すために自分が裁かれた」と認めている。

ブリュハノフ氏を裁いた裁判は「立ち入り禁止ゾーン」内で行われ、一般の傍聴者は入れない非公開裁判に近い。この裁判について、ブリュハノフ氏は後に「虚偽の証言が積み重ねられたことで、われわれは事故原因の検証ができなくなった」と語っている。

当時のソ連では原子炉設計者の事故責任を裁く法制度はなく、裁判公開の原則も十分に守られなかった。司法の場で事故に至る意思決定について真相究明をすることは、やはり失敗に終わった。

追及されなかった「事故後復権」の責任

スリーマイルでもチェルノブイリでも責任追及が失敗ないし中途半端に終わったというとき、それは公正な司法の場で真相解明ができなかった、ということだけではない。両氏に対する責任追及には重要な視点が欠けている。それは彼らの「事故後の行い」に対する責任追及である。

クーン氏、ブリュハノフ氏、ともに事故を起こした組織のトップでありながら、「事故原発の再稼働」を推し進めた。本来、汚染の除去や廃炉に注力しなければならない危険な現場で、発電事業を行うという愚行である。廃炉や汚染防止に振り向けるべきリソースは分散され、発電所の運転員は余計な被曝を強いられた。このような先例を作った罪は重い。

さらに両氏は、多くの住民を苦しめ、同僚・部下たちの命も奪った原発事故を組織トップとして経験しながらも、その後、原発利用を推進した。この「事故後のふるまい」に対する責任追及は、現地の報道ではほとんど見られない。クーン氏は「企業立て直しの立役者」と賞賛され、ブリュハノフ氏は「不当な刑を受けたスケープゴート」として同情的に描かれた。

このような報道や言論の姿勢が、幹部らの名誉回復を後押しした。事故を起こした組織のトップが尊敬されるような社会的価値観が作られ、その中で原発再利用も進められたのだ。

他方、東電元経営陣の刑事責任追及は有罪判決を得られなかった。

しかし、上述の2つの先例と比較することで正当に評価すべき側面が明らかになる。

まず東電の旧経営陣が強制起訴されたことで、日本では公開裁判において津波予測の取り扱いを含め、事故前の東電の意思決定のプロセスが検証され、勝俣氏を含む関係者の証言が記録として残された。これは、アメリカ、旧ソ連のどちらでもできなかったことだ。

クーン氏やブリュハノフ氏と異なり、勝俣氏は被告として生涯を終え、生前に名誉回復が図られることもなかった。

そして福島第一原発では、炉心溶融を回避した5・6号機は再稼働を果たせなかった。事故直後、勝俣氏は「基本的機能は維持していると考えている」（日本経済新聞、2011年3月31日）と5・6号機の再稼働の可能性を探っていた。東電が5・6号機の廃炉を正式に決めたのは2014年1月。同じ年の7月には検察審査会が勝俣氏らを「起訴すべき」との決定を下した。当時の首脳陣の起訴に向けたプロセスが進んでいたことは、福島第一原発の再稼働を強行しにくくしたと言えるだろう。スリーマイル島、チェルノブイリで強行された「事故原発再稼働」という愚行は、日本では阻止された。

これらを考慮するなら、東電旧経営陣の刑事裁判は責任追及としては「相当善戦した例」と評価すべきではないか。

現在の法制度では刑事責任追及に限界

しかし「これでよかった」ということではない。

筆者は、「業務上過失」とは別の論理で幹部の責任追及ができるよう、法改正をすべきだと考える。業務上過失の立証を求めれば裁判に長期間を要し、有罪判決が出たとしても「懲役5年」にとどまる。これでは裁きを求める被害者の負担は大きく、被害者感情に見合う処罰も期待できないからだ。仮に原発事故後の日本で、また原発を再稼働・新増設して運転する経営判断を行い、事故を起こした場合でも、そこに「過失がなかった」と判断される可能性があるなら、「業務上過失」という法論理に限界があると言わざるを得ない。

原発のような万を超える被害者を生む技術を利用する企業の場合、過失証明を求めずに、つまり既存判例で業務上過失と認定される事実があろうがなかろうが、経営陣の刑事責任を問う法制度が必要なのではないか。広範な被害を及ぼしうるAI技術については、設計者・運用者などに無過失刑事責任を問う制度を提案する法学者の意見もある。いち早くあるべき法改正を議論し、「原発事故を起こしても経営陣は免責される」想定に基づくモラルハザードを防がなければならない。

そしてわれわれは、先例が示す「もう一つの失敗」から学ばなければならない。「事故前」の過失に注目するばかりで、勝俣氏らの「事故後の行い」への責任追及をおろそかにしていないか。

勝俣氏は事故後も福島第一原発5・6号機の再稼働を模索し、従業員らには「原発は必要悪」と語ったとも報じられている（日本経済新聞、2024年11月1日）。裁判では「対策は十分だった」「技術的なことについては、自分は分からない」と責任逃れを続けた。

あり得ないことだが、もしも勝俣氏が「対策は十分と思ったが、事故を防げなかった。こんな制御不能な技術はやめないといけない」と発信していたらどうなっていたか。今のような原子力推進には歯止めがかかったかもしれない。企業のトップとして事故を経験した者だけができる、最後の責任の果たし方であっただろう。その責任を勝俣氏は果たさなかった。

「勝俣氏も苦悩した」「起訴は不当だった」など、名誉回復を図る報道やドキュメンタリーは近いうちに出てくるかもしれない。それを許してはならない。

（尾松 亮 ： 作家・リサーチャー）