主将ファン・ダイクがATに劇的決勝弾！リバプールがアトレティコとの激闘に３−２で勝利！サラーが開始６分で１G１A、遠藤航は２戦連続出番なし【CL】
現地９月17日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）の第１節で、遠藤航が所属するプレミアリーグ王者のリバプールが、スペインの強豪アトレティコ・マドリーとホームで対戦した。
遠藤がベンチスタートとなったリバプールは４分、サラーのFKがロバートソンに当たってゴールに吸い込まれ、先制に成功する。
さらに６分、右サイドから切れ込んだサラーがフラーフェンベルフとのパス交換から左足でネットを揺らし、あっという間に追加点を奪う。
キレキレのサラーはさらに21分にも際どいシュートを放ったが、左に外れる。
39分には、リバプールでのデビュー戦となったFWイサクが振り向き様にシュートを放つも枠を捉えられない。
このまま前半を終えるかと思われたアディショナルタイム３分、ラスパドーリのパスを受けたマルコス・ジョレンテにネットを揺らされ、２−１で折り返す。
後半に入って65分、再びサラーにチャンスが訪れるも、シュートはポストに嫌われる。
すると81分、再びジョレンテにボレーシュートを叩き込まれ、同点に追いつかれる。
それでも後半アディショナルタイム２分、ソボスライのCKに主将ファン・ダイクがドンピシャのヘッドで合わせて勝ち越しゴール。３ー２でリバプールが劇的な勝利を飾った。
なお、遠藤は週末のバーンリー戦に続いて２試合連続出番なしに終わった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】サラーがアシストに続いて６分で追加点
