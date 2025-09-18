“強豪対決”はバイエルンに軍配！ ケイン2発＆OGでチェルシーを3−1撃破…CL初戦を勝利で飾る
チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第1節が17日に行われ、バイエルン（ドイツ）とチェルシー（イングランド）が対戦した。
昨季のブンデスリーガで優勝を飾り、今季のCL出場権を獲得したバイエルン。新シーズンも国内公式戦で5連勝を達成しており、好調をキープしたまま今大会の開幕戦を迎えた。対するは、昨季のプレミアリーグを4位で終えたチェルシー。今夏のFIFAクラブワールドカップ2025を制した“世界王者”が、5年ぶりの優勝を目指すCLに登場する。
試合は立ち上がりから一進一退の攻防が続き、20分にバイエルンがスコアを動かす。敵陣中央でフリーキックを獲得し、ヨシュア・キミッヒのキックが主審に当たったためドロップボールでリスタート。右サイドに張ったミカエル・オリーズへとパスがわたると、巧みなドリブルでマーカーを縦に突破し、右足でゴール前に低いクロスを蹴り込む。GKと最終ラインの間に入れたボールがトレヴォ・チャロバーのオウンゴールを誘い、ホームチームが先制した。
さらに25分、自陣からビルドアップを試みるチェルシーにバイエルンがハイプレスを敢行。右サイドでのボール奪取からオリーズがワンタッチで繋ぎ、ターンでボックス内へと仕掛けたハリー・ケインがモイセス・カイセドに倒される。主審はPKの判定を下し、キッカーを務めたケインが冷静に成功。バイエルンが大きな追加点を挙げた。
一方のチェルシーも、直後の29分に反撃を開始。自陣ペナルティエリア手前でリース・ジェームズがボールを奪い返し、カイセドがコール・パーマーのパスを出す。前がかりとなっていたバイエルンを裏返す形でカウンターが炸裂し、パーマーがドリブルでバイタルエリアまで持ち運ぶ。右脇を走るマロ・ギュストとのワンツーから右足で合わせると、ダイレクトで狙ったシュートがゴールイン。チェルシーがすぐさまリードを縮めた。
それでも、63分にまたもバイエルンがチェルシーを突き放す。チェルシーが最後尾で攻撃を組み立てるなか、バイエルンが前線から人数をかけてプレス。左サイドで相手を追い込むと、プレッシャーを受けたギュストのバックパスがミスになる。ボールはボックス正面のケインに転がり、右足で3点目をゲット。バイエルンが再度カウンターでゴールを陥れた。
結局、そのまま試合は3−1で終了し、バイエルンが開幕白星を飾った。次節は今月30日に行われ、バイエルンはアウェイでパフォス（キプロス）と対戦。チェルシーはホームでベンフィカ（ポルトガル）と対戦する。
【スコア】
バイエルン 3−1 チェルシー
【得点者】
1−0 20分 オウンゴール（バイエルン）
2−0 27分 ハリー・ケイン（PK／バイエルン）
2−1 29分 コール・パーマー（チェルシー）
3−1 63分 ハリー・ケイン（バイエルン）
