板倉滉が待望のCLデビューも…アヤックスは昨季準優勝のインテルに０−２敗戦。CKから２失点を喫する
現地９月17日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第１節で、日本代表DF板倉滉が所属するアヤックスが昨シーズン準優勝のインテルとホームで対戦した。
板倉が４−３−３のCBでスタメン出場してCLデビューを飾ったアヤックスは、序盤からボールを握られる展開が続く。14分にはようやく最初のシュートチャンスを迎え、敵陣ボックス手前の右寄りからガーエイがミドルを放ったが、枠の上に外れた。
その後は徐々にペースを掴んでいたなか、34分には自陣ペナルティエリア内でバースがテュラムを倒してしまい、PKと判定される。しかしオンフィールドレビューの結果、逆にテュラムのファウルとなり、取り消された。
40分、カウンターから抜け出したゴッツがGKゾマーと１対１になるビッグチャンスを迎えるも、決め切れない。するとその２分後、チャルハノールの右CKからテュラムに豪快なヘディングシュートを叩き込まれて先制を許した。このまま１点ビハインドで前半を終える。
後半に入って47分、ボックス内に侵入してきたチャルハノールにシュートを浴びるも、板倉がブロック。しかしこれで与えたCKから、板倉の目の前に飛び込んできたテュラムに再びヘディングシュートを叩き込まれて、追加点を奪われる。
反撃に出たいホームチームは73分、左サイドでボールを受けたヴァインダルのクロスにクラーセンが頭で合わせるも、枠を捉えられない。
84分には板倉が途中交代となったなか、アヤックスは最後まで得点を奪えず。そのまま０−２で敗れて黒星スタートとなった。次節は30日に敵地でマルセイユと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介
板倉が４−３−３のCBでスタメン出場してCLデビューを飾ったアヤックスは、序盤からボールを握られる展開が続く。14分にはようやく最初のシュートチャンスを迎え、敵陣ボックス手前の右寄りからガーエイがミドルを放ったが、枠の上に外れた。
40分、カウンターから抜け出したゴッツがGKゾマーと１対１になるビッグチャンスを迎えるも、決め切れない。するとその２分後、チャルハノールの右CKからテュラムに豪快なヘディングシュートを叩き込まれて先制を許した。このまま１点ビハインドで前半を終える。
後半に入って47分、ボックス内に侵入してきたチャルハノールにシュートを浴びるも、板倉がブロック。しかしこれで与えたCKから、板倉の目の前に飛び込んできたテュラムに再びヘディングシュートを叩き込まれて、追加点を奪われる。
反撃に出たいホームチームは73分、左サイドでボールを受けたヴァインダルのクロスにクラーセンが頭で合わせるも、枠を捉えられない。
84分には板倉が途中交代となったなか、アヤックスは最後まで得点を奪えず。そのまま０−２で敗れて黒星スタートとなった。次節は30日に敵地でマルセイユと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介