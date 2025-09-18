ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

軽くて速乾、日差しにも強い。アクティブに動ける【オーシャンパシフィック】のラッシュガードがAmazonに登場!

1


オーシャンパシフィックのラッシュガードは、水陸両用で使えるラッシュガードパーカーで、シンプルなデザインに片袖のブランドロゴがアクセントとなる一枚。ポリエステル100パーセントのスムースな素材を使用し、軽量で速乾性に優れているため、水に濡れてもすぐに乾き、快適な着心地を保つ。

2


袖口には親指を通せる穴があり、手の甲までしっかりカバー。紫外線対策としても有効で、プールや海などのアウトドアシーンに最適。

3


柔らかく肌に馴染む着心地で、長時間の着用でもストレスを感じにくい。

4


薄手で軽量なため、持ち運びにも便利。旅行やレジャー、日常使いまで幅広く活躍する、機能性と快適性を兼ね備えたラッシュガードパーカー。