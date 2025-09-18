【放置子】友達の家、宗教施設をたらい回しに… 毒母は「夜まで家には帰って来ないで」と完全責任放棄【作者に聞く】
山野しらすさん(@shirasu00mori)は、SNSやブログを中心に実話に基づく漫画をいくつも公開している。2024年6月まで投稿していた『私が放置子だった頃の話』は、知人の実体験を基に描かれ、大きな話題を集めた。
今回は、放置子が宗教施設に預けられたエピソードを紹介するとともに、2児の母でもある山野しらすさんに本作に登場する母親の行いなどについても聞いた(後編)。
長期休みになると友達の家を転々としていた放置子のしおりちゃん。しかし、多くの家庭から断られるようになり、母親は彼女をある宗教施設に預けることにした。独特な雰囲気に緊張しながらも席に着くと、朝食が出され、女性が「ほほえみ様の糧に感謝して、魂にエネルギーを注入しましょう」と挨拶をする。そのあと、しおりちゃんは祭壇のような場所でお経を唱えたり、洗脳アニメを見せられたという。
夜遅くに母親が迎えに来たとき、しおりちゃんは疲労困憊していた。帰りの車で「もう2度と行きたくない」と本音を伝えたが、母親は困惑するばかり。施設の人が優しく、食事もタダな点が気に入っていたようだ。しおりちゃんは自分の気持ちをうまく伝えられず、翌日も同じ施設に連れて行かれるのだった。
■幼心に怖かった…作者が語る毒親の心理
そのあと、この宗教施設にも行かなくなり、母親はしおりちゃんにお金を渡して「夜まで家には帰って来ないで」と言うように…。
これについて山野しらすさんは、「事件に巻き込まれたり誘拐される危険性もあるのに、『何を考えてるんだ!?』と憤りを感じます。けれど、しおりちゃんの母親は全く悪気がない。むしろ『お金を与えている私ってすごい！』くらいの感覚だったそうで…同じ母として理解できないです。そして、父親に対しても『なぜ気づかないんだ？』ととても腹が立ちます」と、怒りをあらわにした。
