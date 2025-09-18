　18日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比20円高の4万4630円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万4790.38円に対しては160.38円安。出来高は8418枚だった。

　TOPIX先物期近は3127ポイントと前日比2ポイント高、TOPIX現物終値比18.83ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 44630　　　　　 +20　　　　8418
日経225mini 　　　　　　 44640　　　　　 +30　　　162538
TOPIX先物 　　　　　　　　3127　　　　　　+2　　　 11259
JPX日経400先物　　　　　 28140　　　　　 +35　　　　 727
グロース指数先物　　　　　 755　　　　　　+2　　　　 473
東証REIT指数先物　　売買不成立

