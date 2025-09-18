日経225先物：18日夜間取引終値＝20円高、4万4630円
18日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比20円高の4万4630円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万4790.38円に対しては160.38円安。出来高は8418枚だった。
TOPIX先物期近は3127ポイントと前日比2ポイント高、TOPIX現物終値比18.83ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 44630 +20 8418
日経225mini 44640 +30 162538
TOPIX先物 3127 +2 11259
JPX日経400先物 28140 +35 727
グロース指数先物 755 +2 473
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
