2024年7月期のドラマ『降り積もれ孤独な死よ』（日本テレビ系）で、7年ぶりに地上波ドラマ出演を果たした女優の黒木メイサ。今度は、私生活での熱愛が取りざたされ、大きな注目を集めている。

発端となったのは、9月17日の「週刊文春 電子版」の報道だ。

「記事によれば、黒木さんが8月にデートした男性がおり、そのお相手が格闘家の三浦孝太さんだと伝えられています。黒木さんは2023年に元KAT-TUNの赤西仁さんと離婚しましたが、離婚後初めての熱愛報道になります」（スポーツ紙記者）

三浦は元サッカー日本代表のキングカズこと三浦知良の次男で、2021年の「RIZIN」で総合格闘家としてプロデビューした。現在23歳の三浦と37歳の黒木は、14歳差になる。黒木が年下の男性と熱愛が取りざたされ、Xでは

《一回り以上年下のまだピチピチな23歳モテ男を虜にさせるなんて黒木メイサ様強すぎる》

《彼女黒木メイサなんや、、、、14歳も離れてるし》

《黒木メイサすげぇな どーやって話を合わすんやろ ジェネレーションギャップ》

《黒木メイサが14歳年下のキングカズの息子と熱愛！？もう完全に親子世代の壁をぶち破って、「親子でデート」ならぬ「息子とデート」って感じだね！》

など、驚きの声があがっている。

黒木は2012年に赤西と結婚し、2人の子どもが誕生したが、2023年のクリスマスに離婚を発表した。新たに関係を取りざたされた格闘家の三浦とは一見すると、接点がなさそうに見える。ただ、少し前から気になる動きが見られたという。

「黒木さんは、三浦さんをInstagramでフォローしており、彼の投稿に『いいね！』で反応していました。とくに、5月ごろから頻繁にリアクションしていました。8月に三浦さんが、カズさんや母親の三浦りさ子さんらとの家族写真を投稿した際も反応していたため、“猛反応”が気になる人もいたようです」（芸能記者）

くしくも、5月には元夫である赤西が「NEWSポストセブン」で女優の広瀬アリスとの交際を報じられた。同誌には、2人がスーパーで買い物するツーショット写真も掲載され、大きな注目を集めた。それぞれ新たなパートナーとの関係が浮上したが、“共通点”も見られるという。

「41歳の赤西さんと30歳の広瀬さんは、11歳年が離れています。黒木さん、赤西さんともに、離婚して10歳以上年下の相手と熱愛が報じられたことになります。赤西さんは9月17日の『NEWSポストセブン』で、広瀬さんとハワイでデートしたと伝えられ、同じタイミングで新たなパートナーとの動向が注目されることになりました」（前出・芸能記者）

離婚から2年が経ち、黒木の恋の行方ははたして──。