¡¡Î¦¾å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñ¤Ï£±£·Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ÇÃË»Ò£²£°£°¥á¡¼¥È¥ëÍ½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢£²£²ºÐ¤Î±ÂôÈô±©¡Ê£Ê£Á£Ì¡Ë¤¬£²£°ÉÃ£³£¹¤Ç£¶ÁÈ£³°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢½à·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡ÈÓÄÍæÆÂÀ¡Ê¥ß¥º¥Î¡Ë¤Ï£²£°ÉÃ£¶£´¤Î£±ÁÈ£¶°Ì¤Ç¡¢¿åµ×ÊÝÞû»ê¡ÊµÜºê¸©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¨²ñ¡Ë¤Ï£²£°ÉÃ£µ£±¤Î£³ÁÈ£·°Ì¤Ç¤È¤â¤ËÇÔÂà¤·¤¿¡£
¡¡ÌÜÉ¸Ã£À®¤Ø¸þ¤±¡¢¤Þ¤º¤Ï½çÄ´¤Ë³ê¤ê½Ð¤·¤¿¡£ÃË»Ò£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Î±Âô¤ÏÍ½Áª¤òÄÌ²á¤·¡¢¡Ö¤½¤³¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡Éé¤Î½à·è¾¡¤ËÍ¾ÎÏ¤ò»Ä¤¹¤¿¤á¡¢Í½ÁªÁ°¤ÎÎý½¬¤ä¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤ò·Ú¤á¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö»É·ã¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤éÎÏ¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤ÈÁ°¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ç¤ÏÁ°È¾¤«¤éÀè¹Ô¤·¤ÆÄ¾Àþ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¿¤Ó¤ò·ç¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÈ´¤±¤Æ¡¢ÀèÆ¬¤Ë¤¤¤é¤ì¤¿¡£º£Ç¯¡¢½ÅÅÀÅª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Þ¤Ç¤ÏÁ°È¾¤ò¥»¡¼¥Ö¤·¤Æ¡¢¥é¥¹¥È¤Î¿¤Ó¤Ë¤«¤±¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½à·è¾¡¤Ç¤ÏÁ°È¾¤«¤éÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤«¤ì¤Æ¾¡Éé¤Ë¤Ê¤é¤ºÇÔÂà¡£¡ÖÎãÇ¯ÄÌ¤ê¤Î¼«Ê¬¤Ç¤ÏÀï¤¨¤Ê¤¤¡×¡£±¦Â¤ÎÎÏ´¶¤ò¶¯¤¯¤·¤Æ¥«¡¼¥Ö¤ò³ê¤é¤«¤ËÁö¤ë¤è¤¦¤Ë²þÎÉ¤·¡¢Á°È¾¤«¤éÆÍ¤Ã¹þ¤à¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆùÂÎ²þÂ¤¤Ë¤â¾è¤ê½Ð¤·¡¢¤æ¤Ç¤¿·Ü¤Î¶»Æù¤ò¤Ò¤¿¤¹¤é¿©¤Ù¤Æ¤¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤Ä¤¤¤±¤É¡¢Â³¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡£¶ÚÎÏ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤âÀµ¤·¤¤·Á¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¡¢ÂÎ¤ò¤¤¤¸¤áÈ´¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¡¡£¸·î¤Ë¤ÏÆüËÜÎòÂå£³°Ì¤Î£²£°ÉÃ£±£±¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÃÏÎÏ¥¢¥Ã¥×¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò½Ð¤»¤Ð¤¤¤±¤ë¡×¤È¡¢·è¾¡¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£¡Ê°æ¾å·ÉÍº¡Ë
¡¡ÃË»Ò£²£°£°¥á¡¼¥È¥ëÍ½Áª¤ÇÇÔÂà¤·¤¿ÈÓÄÍ¡Ö¾õÂÖ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤¦¾¯¤·¤¤¤±¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£¼«Ê¬¤Îµ»½Ñ¤Î´Å¤µ¡×
