¤·¤Î¤®ºï¤ëµð¿Í¡Ö¾¡Íø¤ÎÊýÄø¼°¡×¡ÄÂçÀª¤¬µåÃÄ¿·¤Î£µ£°£È£Ð¡¢µåÃÄ¥¿¥¤£´£²£Ó¤Î¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡ÖÈà¤ÎÂ¸ºß¤ÏÂç¤¤¤¡×
¡¡µð¿Í£´¡½£²¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡á£±£·Æü¡Ë¡½¡½µð¿Í¤ÏÆó²ó¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Î£²¥é¥ó¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢»°²ó¤ËÀô¸ý¤Îµ¾Èô¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¡£
¡¡¸Í¶¿¤Ï£³Ï¢¾¡¤Ç£·¾¡ÌÜ¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À¤¬¾ÃÌÇ¤·¤¿¡£
£·Æü¤Ö¤ê¤ÎÅÐ¾ì
¡¡¡Ö¾¡Íø¤ÎÊýÄø¼°¡×¤ÎÅÐ¾ì¤Ï¼Â¤Ë£·Æü¤Ö¤ê¤Î¤³¤È¡£µð¿Í¤ÏÂçÀª¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬È¬¡¢¶å²ó¤òÂÇ¼Ô£¶¿Í¤ÇÊÒÉÕ¤±¤ë¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥ê¥ì¡¼¤Ç»î¹ç¤òÄù¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÏ¢ÇÔ¤ò»ß¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤ÏÂçÀª¡££²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢£´ÈÖÂ¼¾å¤ò½éµå¤ÎÄ¾µå¤ÇÆó¥´¥í¤ËÍÞ¤¨¤ë¤Ê¤É¤ï¤º¤«£¹µå¤Ç£³¥¢¥¦¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¼«¸ÊºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë£µ£¸»î¹çÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¡¢£²£°£±£¶Ç¯¤Î¥Þ¥·¥½¥ó¤òÈ´¤¯µåÃÄ¿·µÏ¿¤Î£µ£°¥Û¡¼¥ë¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£È£Ð¡Ë¤ËÅþÃ£¡£¡ÖÄ¹¤¤µåÃÄ¤ÎÎò»Ë¤ËÌ¾¤ò»Ä¤»¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡¶å²ó¤Î¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤â¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÂåÂÇ¹¶Àª¤ò£±£°µå¤Ç»°¼ÔËÞÂà¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤Æ¡¢Êá¼ê¤Î¾®ÎÓ¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¡£º£µ¨£´£²¥»¡¼¥ÖÌÜ¤Ï¡¢£±£³Ç¯¤ÎÀ¾Â¼·òÂÀÏ¯¤ÈÊÂ¤ÖµåÃÄ¥¿¥¤µÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢¥¨¡¼¥¹¤Î¿ûÌî¤¬ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢²¬ËÜ¤¬Éé½ýÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢º¤Æñ¤¬Â³¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤¬¾å°ÌÁè¤¤¤ËÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤À¡£¸ß¤¤¤Ë¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢¤·¤Î¤®¤òºï¤ë´Ø·¸¤¬¡ÖÁê¾è¸ú²Ì¡×¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¤ÎÆ¹¾å¤²Åê¼ê¤À¤Ã¤¿ÂçÀª¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹²ÃÆþ¤ËÈ¼¤¤¡¢º£µ¨¤«¤éÃæ·Ñ¤®¤ËÇÛÃÖÅ¾´¹¡£ÍÞ¤¨¤ÎÌò³ä¤Ë¿Í°ìÇÜ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÆüËÜ°ì¤Ë¸þ¤±¡¢ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÈ¯Ê³ºàÎÁ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤ò¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ï¡ÖÈà¤ÎÂ¸ºß¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âËÜÅö¤ËÂç¤¤¤¡×¤ÈÍê¤â¤·¤¯¸«¤Ä¤á¤ë¡£
¡¡£Ä£å£Î£Á¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤Ï£±¤Î¤Þ¤Þ¡¢»Ä¤ê¤Ï£±£°»î¹ç¡£ÂçÀª¤Ï¡ÖÀäÂÐÅª¼é¸î¿À¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤¬¾¡¤Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ï¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅê¤²¤¤ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤é¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÏÓ¤ò¿¶¤êÈ´¤¯³Ð¸ç¤À¡£¡Êº´Ìî»Ê¡Ë