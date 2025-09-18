◇陸上 世界選手権東京大会第5日 男子やり投げ予選（2025年9月17日 東京・国立競技場）

男子やり投げ予選が行われ、長沼元（27＝スズキ）は74メートル70で予選敗退となった。

1投目で74メートル70をマークしながら、2投目は失敗。記録を伸ばしたかった最後の3投目は72・43メートルにとどまり、自己ベスト（80メートル58）に遠く及ばなかった。

「今シーズンは70メートル後半や80メートル付近で安定していたので、74メートルという結果で本当にめちゃくちゃ悔しい。たくさんの方々に応援されて、身震いするぐらいの声援をもらってありがたかった分、本当に悔しさが大きい」

以前からやや腰に不安を抱えていた中、直前の練習で痛みが発生。痛み止めを服用し「体が壊れてもいい」と力を振り絞ったが、思うような結果はついてこなかった。

岩手県の陸前高田市出身。中学1年の時に東日本大震災を経験した。

「自分は陸前高田に生まれて、中学1年の時に被災をして、本当に生きるのがやっとの状態だったんですけど…。たくさんの方の支援があって生きてこられたし、陸上に出会えて、1日1日を大事に生きようと思って頑張ってきたので。佐々木朗希くんを始め、同じ地元なんですけど、そういう人たちに勇気をもらっていたので、今度は自分が与える側になろうと思って頑張ったんですけど…。世界陸上に出られたことは良かったけど、もっと結果を出したかった」

4年前に左足首、2年前に右肘を手術するなど、ケガも乗り越えてたどり着いた大舞台。「次に出場したら、勝てるぐらいの実力をつけていきたい」。悔しさをバネにはい上がる。