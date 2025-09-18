【MLB】ドジャース6ー9フィリーズ（9月16日・日本時間17日／ロサンゼルス）

【映像】大谷、予想外のエグい魔球→打者が動けなくなる

9月16日（日本時間9月17日）に行われたロサンゼルス・ドジャース対フィラデルフィア・フィリーズの一戦で、ドジャース・大谷翔平が“ホームラン王争いのライバル”カイル・シュワーバーから見事な見逃し三振を奪った場面が話題となっている。

1回表フィリーズの攻撃、1死走者なしの場面で迎えた2番・シュワーバーに対して大谷は、その初球、いきなり101.7マイル（約163.67km/h）の剛速球を内角やや低めのコースへと投げ込み、ファウルを打たせてストライクを先行させると、続く2球目は、内角低めのボールゾーンへと曲がり落ちる127km/hのカーブ、3球目は内角膝元を突く153km/hのカットボールと、内角のボールを2球見せた上で、4球目は外角低め、わずかにボールとなるスライダーで空振りを誘ってカウント2-2に。そして勝負の5球目、大谷が投じたのは、内角高めいっぱいへと入ってくる142km/hのスライダー。

これにはさすがのシュワーバーも意表を突かれたのか、手が出ずに見送り、見逃し三振となると、大谷の方に視線を送りながら、神妙な面持ちでベンチへと引き上げていくこととなった。こうした大谷vsシュワーバーの“ライバル対決”に、ファンからは「呆然」「エグい」「ドン引きやん」「シュワーバー悔しそう」「お手上げ状態」「自分で抑えるスタイル」「打ち谷のタイトル争いを投げ谷がアシスト」といった様々な反響が巻き起こることに。

この日の試合前の段階では、シュワーバーが53本塁打でナ・リーグの単独トップ、大谷はそれに次ぐ2位の49本塁打であったものの、そうした状況で臨んだこの試合では、大谷自らシュワーバーを抑えることで、“シュワーバー対策”ともいうべき投球を披露することに。終盤には、自ら反撃の狼煙となる今季50号アーチを放つなど、急速に状態を上げている感のある大谷だけに、それぞれの今季最終打席まで、タイトル争いはもつれこみそうな気配だ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）