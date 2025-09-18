¡ÚÁíºÛÁª¡Û¾®ÎÓÂëÇ·»á¤ÎàÁÇ´éá¤Ë¿·¿Í½÷Àµ¼Ô¤¬Ç÷¤ë¡¡Ì¼¤Î¹ÔÆ°¤Ë°ì´î°ìÍ«¡©¡Ö¼«Ê¬¤è¤ê¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ê£²£²Æü¹ð¼¨¡¢£±£°·î£´ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ë½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤¬£±£·Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¡¦Í¼´©»æ¤Î¹çÆ±¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¡ÖÀµ¡¹Æ²¡¹¤È¥Õ¥§¥¢¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÍ¦¤ó¤À¾®ÎÓ»á¤â¡¢²È¤Ç¤ÏÃæ³Ø£³Ç¯À¸¤ÎÌ¼¤Î¹ÔÆ°¤Ë°ì´î°ìÍ«¤¹¤ëà¥Ñ¥Ñá¤À¤Ã¤¿¡£¿·¿Í½÷Àµ¼Ô¤¬à¥³¥Ð¥Û¡¼¥¯á¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡½¡½¡£
¡¡¾®ÎÓ»á¤ÏºòÇ¯¤ÎÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤¿ºÝ¡¢¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢Åö»þÃæ³Ø£²Ç¯À¸¤ÎÄ¹½÷¤«¤é¡Ö¥Ñ¥Ñ¤¬ÁíÍýÂç¿Ã¤ä¤Ã¤Æ¤ëÆüËÜ¤Ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢»ä½»¤ß¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤³¤ó¤Ê²È¤Ç¤¤¤¤²Ã¸º¤Ê¥Ñ¥Ñ¤¬ÁíÍý¤Ê¤ó¤Æ¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£±Ç¯¤¿¤Ã¤ÆÊÑ²½¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£º£Ç¯¤ÎÍÍ»Ò¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡ÖÌ¼¤Ï»×½Õ´ü¤Ê¤Î¤Ç¡¢²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬º£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆñ¤·¤¯¡Ä¡£¿äÂ¬¤¹¤ë¤È¡¢µîÇ¯¤Î»×¤¤¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¾®ÎÓ»á¤Ï¿¦¶ÈÊÁ¡¢Ä¹½÷¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬Ã»¤¯¡¢¼«¿È¤ò¡ÖÎÉ¤¤Éã¿Æ¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÅö¤Ï¼«Í³¤Ê»þ´Ö¤ò¤¹¤Ù¤ÆÄ¹½÷¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¤½¤¦¤À¤¬¡¢¡ÖÌ¼¤ÏºÇ¶á¤½¤ì¤â¡¢¤¦¤Ã¤È¤¦¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤ß¤¿¤¤¡£¤»¤Ã¤«¤¯»þ´Ö¼è¤Ã¤Æ¡Ø¤É¤³¤«¹Ô¤³¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¡Ø¤¤¤ä¤¤¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡×Ä¹½÷Â¦¤¬£Î£Ç¡£¾¯¤·Èá¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤ë»Ñ¤Ï¡¢Ì¼¤Ë¿¶¤ê¤Þ¤ï¤µ¤ì¤ëÉã¿Æ¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢µ÷Î¥´¶¤ÎÊÑ²½¤ò»×¤ï¤»¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¡£¡Ö¡ÊÌ¼¤Ï¡Ë¡Ø¥Ñ¥Ñ¤Î±éÀâ¤Ê¤ó¤«Ê¹¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È¡¢¤¤¤Ä¤âºÊ¤Ë¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢ºòÇ¯¤ÎÁíºÛÁª¤ÎºÇ½ª±éÀâ¤òÊ¹¤¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î»ö¼Â¤ò¸å¤«¤éºÊ¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¤Î»²±¡Áª¤ÇÀéÍÕÁªµó¶è¤«¤é½ÐÇÏ¤·¤¿ËÅÄ½ÓÏº»á¤ò±þ±ç¤¹¤ë¾®ÎÓ»á¤Î±éÀâ²ñ¾ì¤Ë¤â¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤Ê¤¼¤«¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤Æ¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡Ø¤¢¤ó¤Ê¥Ñ¥Ñ¤¬¤¬¤Ê¤ê¤¿¤Æ¤Æ¡¢¤¦¤ë¤µ¤¤¤À¤±¤À¤è¤Í¡Ù¤Ã¤ÆºÇ½é¸À¤Ã¤Æ¤¿¤é¤·¤¤¤±¤É¡¢£²¡¢£³Æü¸å¤Ë¡Ø¥Ñ¥Ñ¡¢¤¢¤ó¤Ê¤ËËÅÄ¤µ¤ó¤Î¤³¤È±þ±ç¤·¤Æ¤ÆËÅÄ¤µ¤ó¤È¥Ñ¥Ñ¤Î´Ø·¸¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤ó¤À¤Í¡Ù¤Ã¤ÆºÊ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤òÅÁ¤¨Ê¹¤¯¤È¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¾®ÎÓ»á¤ÏÀ¯¼£¤ÎÏÃ¤ò²È¤Ç¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Ä¹½÷¤¬ÄÌ¤¦³Ø¹»¤Î¸øÌ±¤Î¼ø¶È¤Ç¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤À¤Ã¤¿»þ¤Ç¤â¡Ö¡ÊÌ¼¤¬¡ËÃ¸¡¹¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç½õ¤«¤ë¡£¤³¤Ã¤Á¤È¤·¤Æ¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£¤â¤·¼«Ê¬¤¬Ì¼¤ÎÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ·ù¤À¤È»×¤¦¡×¤È²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡Îä¤¿¤¯¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤ë»þ¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢´Ø·¸¤ÏÎÉ¹¥¤Î¤è¤¦¤À¡£ºÇ¶á¡¢Ä¹½÷¤ÏÀÐ¾Æ¤¥Ó¥Ó¥ó¥Ð¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢£²¿Í¤Ç¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¡£¡ÖºÊ¤¬¤¤¤ë¤ÈÀäÂÐ¡¢»ä¤ò¸«¤ÆÏÃ¤µ¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â£²¿Í¤Ç¹Ô¤¯¤È¡¢·ë¹½ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤¤¤Ä¤â¤Ê¤ó¤«Ìµ»ë¤µ¤ì¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤À¤±¤Ï¡ÊÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÍ¥¤·¤¤¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¡Ö¤â¤·¤â²¾¤Ë¾Íè¡¢Ì¼¤¬Èà»á¤È¤·¤Æ¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤Î¤è¤¦¤ÊÃËÀ¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¤é¤É¤¦»×¤¦¤«¡×¤ÈÌä¤¦¤È¡¢¡Ö¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È°Õ³°¤ÊÈ¿±þ¡£¡ÖÌ¼¤Ï¡¢¼«Ê¬¤è¤ê¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢Ì¼¤¬Áª¤ó¤À¿Í¤À¤«¤é¿®¤¸¤Þ¤¹¤è¡£ºÊ¤¬²¿¤«¸À¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤±¤É¤Í¡£¤É¤¦¤¤¤¦ÃË¤«¤Ï¶ãÌ£¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤äÌÐÌÚÉÒ½¼Á°´´»öÄ¹¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤¬Èà»á¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¡ÖÂç¾æÉ×¡ª¡×¤È¶¯µ¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢É½¾ð¤Ï¾¯¤·¶ì¡¹¤·¤«¤Ã¤¿¡£