¡¡¥»£´°Ì¤Î¹Åç¤Ï£±£¸Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ç£±¡½£¶¤ÈÂçÇÔ¡£Áê¼êÀèÈ¯¤ÎÂ¼¾å¤ò¹¶Î¬¤Ç¤¤ºÂÇÀþ¤¬£¶²ó¤Þ¤Ç¤Ë£±ÅÀ¤·¤«Ã¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¤Î¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¡Ê£´£¸¡Ë¤â¸×¤Î±¦ÏÓ¤ËÃ¦Ë¹¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¯¡Ö¤¤¤¤Åê¼ê¤À¤·¡¢¤³¤³¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç´Ö°ã¤ï¤Ê¤¤¡×¡£
¡¡¤³¤ì¤Çº£µ¨¤ÎÂÐºå¿ÀÀï¤Ï£¶¾¡£±£¸ÇÔ¡£»Ä¤ê£±£°»î¹ç¤Ç£³°Ì¡¦µð¿Í¤Ë£¶¥²¡¼¥àº¹¤È£²Ç¯Ï¢Â³¤Î£Â¥¯¥é¥¹¤ËÄÀ¤à²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¤Ç¡ÖØò²ù¡Ê¤¶¤ó¤²¡Ë¤ÎÊÛ¡×¤â¥Á¡¼¥àÆâ¤«¤é¥Á¥é¥Û¥é½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤â¤Ã¤ÈÎý½¬¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤¦À¼¤À¡£
¡¡»Ø´ø´±½¢Ç¤£³Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤«¤éÅ°Äì¤·¤¿ÂÇ·â¶¯²½¤Î¥¥ã¥ó¥×¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨¤â£±£·Æü¸½ºß¤Ç¥ê¡¼¥°£±°Ì¤Î£²³ä£´Ê¬£¸ÎÒ¤È°ìÄê¤ÎÀ®²Ì¤ò¿ô»ú¤Ç¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬Æ±Æü¸½ºß¤ÇÂÇÅÀ£³£¹£¶¡¢ÁíÆÀÅÀ£´£²£±¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥ê¡¼¥°£´°Ì¤ÈÂÇÀþ¤È¤·¤Æ¡Öµ¡Ç½¤·¤¿¡×¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¡£
¡¡Åê¼ê¿Ø¤â¤·¤«¤ê¤À¡£ºòÇ¯£¹·î¤ËÀèÈ¯¡¢µß±ç¤È¤â¤ËÂçÊø¤ì¤¹¤ë¤Þ¤Ç£¸·î¤ÏËÉ¸æÎ¨£²ÅÀÂæ¡£º£Ç¯¤Ï¤³¤Î¡ÖÇ³ÎÁÀÚ¤ì¡×¤¬¡¢¤µ¤é¤ËÂ®¤«¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¿Ø¤Ï£µ·î¤Þ¤Ç¤Î½ÕÀè¤ËËÉ¸æÎ¨£²ÅÀÂæ¤â¡¢£¶·î¤«¤é£³ÅÀÂæ¡£»ý¤ÁÄ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢£¸·î°Ê¹ß¤Ï·î´ÖËÉ¸æÎ¨¤¬£´ÅÀÂæ¤Ë¤Þ¤Ç²¼Íî¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï£··î¤¬£´¾¡£±£¶ÇÔ£³Ê¬¤±¡£·î´Ö£µ¾¡£²£°ÇÔ¤Ç¼ó°Ì¤«¤é£Â¥¯¥é¥¹¤Ë¤Þ¤ÇÂçÅ¾Íî¤·¤¿ºòÇ¯£¹·î¤è¤ê¤â¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¥Ú¥Ê¥ó¥ÈÁè¤¤¤«¤éÃ¦Íî¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥àÆâ¤«¤éÃ²¤Àá¤¬¶Á¤ÅÏ¤ë¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡³Î¤«¤Ëº£µ¨¤ÎÀÖ¥Ø¥ë¤Ï¥¥ã¥ó¥×¤«¤é³«ËëÅö½é¤Þ¤ÇÌî¼ê¿Ø¤òÃæ¿´¤ËÏ¢Æü¶¯²½¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¡¢ÂÇ·âÎý½¬¤Î»þ´Ö¤âÂ¿¤¯Èñ¤ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·º£Ç¯¤â£¶·î°Ê¹ß¤Î²Æ¾ì¤ÏµÏ¿Åª¤Ê¹ó½ë¤¬Â³¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ËÜµòÃÏ¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤ÏàÁá½Ðá¤³¤½Â³¤±¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤äÎý½¬ÎÌ¤Ï¸®ÊÂ¤ß¡ÖÍÞ¤¨µ¤Ì£¡×¤Ç»î¹ç¤ËÎ×¤à¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¥·¥Õ¥È¥Á¥§¥ó¥¸¡½¡½¡££²Ç¯Ï¢Â³¤Ç·ë²Ì¤ÏÈ¼¤ï¤º¤¸¤Þ¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡ÇÔÅª¤Ëºòµ¨¤è¤ê¤â¡¢º£Ç¯¤ÏÉé¤±±Û¤·¤Î¿ô¤¬Áý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£Åê¼ê¤âÌî¼ê¤â²¿¤ò¤É¤ì¤À¤±ÃÃ¤¨¤ë¤Ù¤¤«¡£¿·°æ¸ñ¤Ë¤Ï¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¤³¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤òºÆ¹Í¤¹¤ëÉ¬Í×À¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£