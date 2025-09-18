黒ゴムに差すだけ！？ ALL330円！？＜40・50代＞に激推しな【ロールカフ】って？？

時間をかけずにヘアスタイルをオシャレにすっきりまとめたい。そんなときに取り入れたいのが、黒ゴムに差し込んで結び目に巻くだけで使えるロールカフ。今回は、大人にも似合うロールカフを厳選してご紹介します。

くしゅっとした質感が後ろ姿にほどよいラフさをプラス

【3COINS】「クシュクシュチュールロールカフ」\330（税込）

柔らかい布の風合いが魅力のロールカフ。写真のように低めのポニーに合わせれば、シア―感のある素材が抜け感を与え、ナチュラルかつ好印象な仕上がりに。落ち着いた色味なので、オフィスでも浮かずに使えるのも嬉しいポイントです。

メタリックな質感できちんと感のあるまとめ髪に

【3COINS】「フェイクレザー調ロールカフ」\330（税込）

控えめな艶をまとったレザー調素材が、さりげなくも洗練された印象を演出。高めの位置で結んだポニーテールに添えれば、シャープなシルエットが視線を上に誘導し、後ろ姿がぐっと引き締まって見えそうです。ほどよく映えて華美になりすぎず、大人の上品さを引き立ててくれます。

マットな質感でさりげない存在感を演出

【LAKOLE】「フェイクレザーヘアカフ」\330（税込）

落ち着きのあるレザー風の素材を使った、きちんと感漂うブラックカフ。ポニーテールに差し込めば、髪をすっきりまとめつつこなれた雰囲気に。グレージュやライトグリーンも揃っており、手持ちの服とも合わせやすそうです。

美しいドレープで上品に決める

【LAKOLE】「フラフィドレープヘアカフ」\330（税込）

ふんわりと波打つようなドレープデザインが目を引くこちらのカフも要チェック。こちらはゴムに差し込むだけでOK。巻かずともまとめ髪にやさしく上品なニュアンスを加えてくれます。立体感がありながらも主張しすぎず、自然に髪になじむのが魅力。低めのおだんごに添えれば、フォーマルなスタイルにもほどよい華やぎをプラスしてくれそうです。

※すべての商品情報・画像は3COINS、and ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里