世界陸上・東京大会

陸上の世界選手権東京大会（国立競技場）は15日、女子100メートル障害準決勝が行われ、日本記録保持者の福部真子（日本建設工業）は13秒06（向かい風0.5メートル）で組7着。決勝進出には届かなかったものの、2022年のオレゴン大会、24年のパリ五輪に続くセミファイナリストになった。レース前に披露したポーズに“本家”が反応。本人も思わず「歓喜してます」とはしゃいだ。

お茶目なポーズが話題になった。準決勝1組、レース前に紹介された場面で、福部は力強く握りこぶしを作った。叫んだのは「パワー！」。爽やかな笑顔を見せながら、両手を挙げて歓声に応えていた。

お笑いタレント・なかやまきんに君の持ちギャグ。X上で“本家”きんに君が反応し「おい、オレの筋肉 これはパワーと言ってるのかい！？ 言ってないのかい！？ どっちなんだい！？ 言ーーーーってる！！（と思ってる） パワーーー！！」「そして、素敵な『ハッ（笑顔）』でした。ありがとうございます」と記した。

きんに君も反応したことで、ネット上でも筋肉美とポーズが大反響となった。この反応を、福部も喜んでいる。

インスタグラムのストーリー機能で「私はXやってないんですけど友達から教えてもらって歓喜してます」とコメントした。

さらに「おい、マコの筋肉 これはパワーと言っているのかい！？ 言っていないのかい！？ どっちなんだい！？ 言ーーーーーーーーーーってます パワー いつも元気もらってます！ 大好きです！ハッ」とノリノリではしゃいでいた。



