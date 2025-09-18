結婚式のご祝儀で絶縁！ 友人夫婦が「2人で1万円」だった　「1人分の食事代以下です」と怒る女性

結婚式のご祝儀問題はたびたび議論を呼ぶ。金額に絶対の決まりはないが、大切な相手ならばご祝儀でもお祝いの気持ちを表したいと思うのが自然だろう。しかし神奈川県の50代女性は、ご祝儀をきっかけに疎遠になった後輩がいるそう。

「結婚する前から仲良くしていた後輩を結婚式に招待しました」

招待客の中に後輩の顔見知りがいないことを懸念した女性は、後輩の夫と2人で招待したのだが……。（文：境井佑茉）

ご祝儀は2人で「1人分の食事代以下」

女性は、後輩夫婦からのご祝儀に絶句することになる。

「2人で出席したにもかかわらず、ご祝儀は2人で1万円。1人分の食事代以下です」

ご祝儀の一般的な1人当たりの相場は3万円と言われている。関係性によっても変わるが、夫婦で参列する場合は、偶数を避けるため6万円ではなく5万円または7万円とされている。あくまで目安であるとはいえ、予想外の金額にマナー違反だと感じたようだ。

「独身時代は家に遊びにきたり、外食するときはいつも奢っていたのに、驚きました」

後輩だからとご馳走になることに慣れ過ぎてしまったのだろうか。こんな時こそ恩返し…という発想にはならなかったようで、女性が失望するのは無理もない。結局、この結婚式を機に、後輩とは自然消滅したという。この行動は、長年の関係に終止符を打つには十分だったのだろう。

