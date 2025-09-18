PCを使うには「わざわざ隣の建物まで」　コスト削減でやりにくい職場のリアル

経費削減はどの企業にとっても課題だが、度が過ぎれば職場が疲弊する。投稿を寄せたのは九州の50代女性（医療・福祉・介護）。職場のインフラの不備に愕然としている。パソコンや電話が「本部」と呼ばれる隣の建物にしかないそうだ。

そのため、「仕事内の電話は、自分の携帯」と、私用の携帯電話を業務に使っていると明かす。

「パソコンは、わざわざ隣の建物に行かなきゃいけない。他の職員は、私用のを持ってきてる」

パソコンを使うたびに隣の建物まで移動しなければならないとは、あまりにも非効率だ。一方で、私用のパソコンを業務に使えば、情報漏えいなどのリスクがある。度重なる時間のロスやセキュリティ問題を放っておくと、コスト削減どころか却って高くつくことになりそうだが……。（文：天音琴葉）

「コピー用紙など紙を異常に節約され……」

インフラの不備や過度なコスト削減は、従業員のモチベーションだけでなく、サービスの質にも影響しかねない。女性は、この職場の呆れた実態について続ける。

「コピー用紙など紙を異常に節約され、送迎表はホワイトボードに。車両の日報もなし」

施設の利用者から徴収する費用にも疑問を感じているようだ。

「利用者に夏祭りの参加費1000円は、高すぎ。そもそも、還元しなきゃです」

祭りの内容にもよるだろうが、日頃の職場の姿勢も相まって、この金額に納得がいかない様子だ。

※キャリコネニュースでは「『この会社もう無理！』と思った瞬間」をテーマに投稿を募集しています。回答はこちらから https://questant.jp/q/XLVYZO65