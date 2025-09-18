◆オールカマー追い切り＝９月１７日、美浦トレセン

最終追い切りでもしっかりと負荷をかけた。レガレイラは美浦・Ｗコースでニュージーズ（４歳３勝クラス）を２馬身追走し、パントルナイーフ（２歳未勝利）には２馬身半先行する３頭併せを行った。直線は両馬に挟まれてプレッシャーがかかる形ながら、ラスト１ハロン１１秒２（５ハロン６６秒４）を馬なりでマークして前者に２馬身先着。後者とは併入した。

太田助手は「先週の水曜日（１週前）にしっかり追い切り、もう一段上がるように週末も坂路で負荷をかけました。今日もしっかりやれました」と経緯を説明。今回は約３か月ぶりの秋初戦ということもあり、１００％の仕上がりとまではいかないが、「まだ普段のキャンターは少しバランスの悪いところが残りますが、一応の態勢は整ったと思います」と地力に期待した。

前走の宝塚記念はまさかの１１着。骨折明け、荒れた馬場を苦にした面もあり、陣営は力負けとはとらえていない。「中山は結果が出ていますし、秋に向けて弾みがつくような競馬ができれば」と太田助手。Ｇ１を２勝した好相性のコースで格の違いを示す。